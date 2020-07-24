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В Беларуси планируют построить 270 тыс. кв. м арендного жилья в 2021 году

24.07.2020 16:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси планируют построить 270 тыс. кв. м арендного жилья в 2021 году

В Беларуси в 2021 году намерены построить 270 тыс. кв. м арендного жилья, рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, пишет БЕЛТА. 

Он также добавил, что если в 2021 году будет получаться построить больше арендного жилья, чем намечено в планах, то стройкомплекс страны приложит для этого максимум усилий. 

ФОТО: БЕЛТА



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В Беларуси в 2021 году намерены построить 270 тыс. кв. м арендного жилья, рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства...
 
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