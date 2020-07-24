В Беларуси планируют построить 270 тыс. кв. м арендного жилья в 2021 году

Источник материала: ОНТ

В Беларуси в 2021 году намерены построить 270 тыс. кв. м арендного жилья, рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, пишет БЕЛТА.

Он также добавил, что если в 2021 году будет получаться построить больше арендного жилья, чем намечено в планах, то стройкомплекс страны приложит для этого максимум усилий.

ФОТО: БЕЛТА









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