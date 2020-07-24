Новая пожарная часть открылась в микрорайоне Лошица в Минске

Источник материала: ОНТ

Чтобы в столице было и комфортно и безопасно. Новая пожарная часть открылась сегодня в одном из крупных микрорайонов столицы.

В среднем на вызов прибывают за 5 минут. Но Лошица до этого дня оставалась проблемной зоной. Микрорайон расширяется: строятся дома, офисы, торговые центры. Случись ЧП – в помощь профессиональная техника, которой оснастили депо, автоцистерны, автомобиль быстрого реагирования, машина пенного тушения, а также автоподъемники.

Ещё на территории части построили спортгородок с тренажерами, волейбольную площадку и скалодром. Спасатели намерены проводить уроки физкультуры и безопасности для школьников.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram