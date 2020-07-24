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Штаб Бабарико подал заявление на статьи колумниста Муковозчика
24.07.2020 16:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Штаб Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня». Штаб заявляет, что его статьи направлены на разжигание политической и социальной розни.
Как сказано в заявлении, «Муковозчик А. Н. практически ежедневно пытается запугать сторонников Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть. Также указывается, что предложенный символ сторонников честных выборов он сравнивает с вырезанной на груди красной звездой и житом во вспоротом животе.
Как пишет Колесникова, тексты Муковозчика неадекватные и носят преступный характер, и это совершенно очевидно всем.
Заявитель просит государственные органы провести проверку на предмет наличия в действиях Муковозчика и издания нарушения уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства и отреагировать.
Заявление направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Мининформ, ЦИК и сам издательский дом «Беларусь сегодня».
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Штаб Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня». Штаб заявляет,...
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