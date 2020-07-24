Штаб Бабарико подал заявление на статьи колумниста Муковозчика

Источник материала: Ежедневник

Штаб Бабарико от имени Марии Колесниковой подал заявление на материалы Андрея Муковозчика, которые регулярно публикуются в «СБ Беларусь сегодня». Штаб заявляет, что его статьи направлены на разжигание политической и социальной розни.

Как сказано в заявлении, «Муковозчик А. Н. практически ежедневно пытается запугать сторонников Тихановской, обещая им скорую насильственную смерть. Также указывается, что предложенный символ сторонников честных выборов он сравнивает с вырезанной на груди красной звездой и житом во вспоротом животе.

Как пишет Колесникова, тексты Муковозчика неадекватные и носят преступный характер, и это совершенно очевидно всем.

Заявитель просит государственные органы провести проверку на предмет наличия в действиях Муковозчика и издания нарушения уголовного, гражданского, избирательного и административного законодательства и отреагировать.

Заявление направлено в Следственный комитет, Генпрокуратуру, Мининформ, ЦИК и сам издательский дом «Беларусь сегодня».