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Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра рассказал об оснащенности и уровне оказания медицинской помощи населению.
Андрей Рогачевский, акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:
За последнее время очень активно начал развиваться экспорт медицинских услуг. Этому способствовал указ Президента о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан. Медицинская помощь иностранным гражданам развивается как вследствие того, что у нас оказывается высококвалифицированная и высокоспециализированная помощь, так и оплата за предоставление данной помощи ниже, чем такая же за рубежом. Мы активно развиваемся в этом направлении, участвуем в конференциях, выставках как в Европе, так и по всему миру.
На базе учреждения работает кафедра акушерства и гинекологии, что помогает улучшить помощь пациентам вследствие тесной связи науки и практики.
Каждый год оборудование перинатального центра совершенствуется, этому способствует финансовое бюджетирование со стороны государства. В полной мере перинатальный центр снабжен всем необходимым оборудованием для оказания родовспомогательных манипуляций и выполнения сложных гинекологических операций.
Учитывая политическую ситуацию, которая складывается в стране, предстоящие выборы Президента, а также доступность интернет-ресурсов, хотелось бы сказать, с точки зрения врача акушера-гинеколога, что самое основное – это поддержание очага, семьи и внутренних связей, которые нерушимы. Надо заботиться и думать о процветающей родине, о стране для потомков, о стране для своих детей и внуков. Стабильность и развитие, которые наблюдаются на протяжении последних 10 лет, меня устраивают полностью. Наша страна развивается, она шагнула вперед в плане здравоохранения, образования, социальных программ, и мы это видим, мы в этом живем.
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Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране
Новости Беларуси. Акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра рассказал об оснащенности и уровне оказания медицинской помощи...
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