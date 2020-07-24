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Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране

24.07.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра рассказал об оснащенности и уровне оказания медицинской помощи населению.

Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране

Андрей Рогачевский, акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра:
Медицинская помощь населению, медицинская наука в Республике Беларусь активно развивается. О чем свидетельствуют высокие показатели электронного здравоохранения. Гродненский областной клинический перинатальный центр – это учреждение здравоохранения третьего уровня перинатальной помощи, в котором оказывается высококвалифицированная помощь как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так и на стационарном этапе пациентам.    

В перинатальном центре ежегодно проходит около 4 000 родов и 2 500 оперативных гинекологических операций.    

За последнее время очень активно начал развиваться экспорт медицинских услуг. Этому способствовал указ Президента о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан. Медицинская помощь иностранным гражданам развивается как вследствие того, что у нас оказывается высококвалифицированная и высокоспециализированная помощь, так и оплата за предоставление данной помощи ниже, чем такая же за рубежом. Мы активно развиваемся в этом направлении, участвуем в конференциях, выставках как в Европе, так и по всему миру.

Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране

На базе учреждения работает кафедра акушерства и гинекологии, что помогает улучшить помощь пациентам вследствие тесной связи науки и практики.

Показатели младенческой смертности и материнской смертности за последние 5 лет достигли уровня европейских стран, тех стран, которые являются лидерами в оказании медицинской помощи населению.

Каждый год оборудование перинатального центра совершенствуется, этому способствует финансовое бюджетирование со стороны государства. В полной мере перинатальный центр снабжен всем необходимым оборудованием для оказания родовспомогательных манипуляций и выполнения сложных гинекологических операций.  

Акушер-гинеколог перинатального центра в Гродно: самое основное – гармония как в семье, так и в стране

Учитывая политическую ситуацию, которая складывается в стране, предстоящие выборы Президента, а также доступность интернет-ресурсов, хотелось бы сказать, с точки зрения врача акушера-гинеколога, что самое основное – это поддержание очага, семьи и внутренних связей, которые нерушимы. Надо заботиться и думать о процветающей родине, о стране для потомков, о стране для своих детей и внуков. Стабильность и развитие, которые наблюдаются на протяжении последних 10 лет, меня устраивают полностью. Наша страна развивается, она шагнула вперед в плане здравоохранения, образования, социальных программ, и мы это видим, мы в этом живем.    

Поэтому самое основное – это семья и гармония как в семье, так и в стране в целом.  

Люди в материале: Андрей Рогачевский

 
 
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Новости Беларуси. Акушер-гинеколог Гродненского областного клинического перинатального центра рассказал об оснащенности и уровне оказания медицинской помощи...
 
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