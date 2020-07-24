Благодарности и почётные грамоты вручают медикам в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Благодарности и почётные грамоты вручают медикам по всей стране.

Всего такие награды получат более 2000 медработников, которые заняты в борьбе с COVID-19. Медсёстры, санитарки, врачи, заведующие отделениями – марафон благодарности не обойдет ни одно звено системы здравоохранения.

Большинство больниц по стране возвращается в привычный режим работы. Взят курс на переоснащение службы скорой помощи, восстановление работы санитарной авиации. В числе новых направлений - отделения неотложной помощи, где можно получить консультативную помощь и наблюдаться в течение суток.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram