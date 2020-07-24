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Благодарности и почётные грамоты вручают медикам в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Благодарности и почётные грамоты вручают медикам по всей стране.
Всего такие награды получат более 2000 медработников, которые заняты в борьбе с COVID-19. Медсёстры, санитарки, врачи, заведующие отделениями – марафон благодарности не обойдет ни одно звено системы здравоохранения.
Большинство больниц по стране возвращается в привычный режим работы. Взят курс на переоснащение службы скорой помощи, восстановление работы санитарной авиации. В числе новых направлений - отделения неотложной помощи, где можно получить консультативную помощь и наблюдаться в течение суток.
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Благодарности и почётные грамоты вручают медикам по всей стране. Всего такие награды получат более 2000 медработников, которые заняты в борьбе с COVID-19. Медсёстры,...
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