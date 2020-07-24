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Благодарности и почётные грамоты вручают медикам в Беларуси

24.07.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Благодарности и почётные грамоты вручают медикам в Беларуси

Благодарности и почётные грамоты вручают медикам по всей стране.

Всего такие награды получат более 2000 медработников, которые заняты в борьбе с COVID-19. Медсёстры, санитарки, врачи, заведующие отделениями – марафон благодарности не обойдет ни одно звено системы здравоохранения.  

Большинство больниц по стране возвращается в привычный режим работы. Взят курс на переоснащение службы скорой помощи, восстановление работы санитарной авиации. В числе новых направлений - отделения неотложной помощи, где можно получить консультативную помощь и наблюдаться в течение суток. 

 

 

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Благодарности и почётные грамоты вручают медикам по всей стране. Всего такие награды получат более 2000 медработников, которые заняты в борьбе с COVID-19. Медсёстры,...
 
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