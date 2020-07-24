Белстат рассказал, как изменилась средняя зарплата в июне. Выходит ли «заветная» 1000 рублей?

Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1 248,9 рубля. Это на 21 рубль Минске — 1770 рублей, а в самом «бедном» регионе — почти 1000. Белстат — про средние зарплаты в мае">больше, чем в мае. Однако следует иметь в виду, что это сумма «грязными», до уплаты налогов и страховых взносов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в июне после всех обязательных платежей составила около 1074 рубля.

На встрече с экономическим блоком 23 июля правительства Александр Лукашенко заявил , что по средней зарплате в целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства. Речь идет о средней зарплате в 1000 рублей. В мае в большинстве регионов и в Минске средняя зарплата превысила эту планку, только в Могилевской области не хватило 7 рублей до 1000.

При этом рост реальных зарплат по-прежнему опережает рост производительности труда. К примеру, в январе-апреле реальные зарплаты выросли на 7,8% к аналогичном периоду 2019-го, а производительность труда — упала на 1,8% (более оперативные данные по производительности труда пока не обнародовали).

В этой ситуации власти приняли решение отменить до конца этого года для госпредприятий требование повышать зарплату только при условии опережающего роста производительности труда. При этом, если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, что и происходило в Беларуси в последние два года, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.

Два раза в год Белстат подсчитывает еще и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В мае медианная зарплата в стране составила 893,9 рубля. Это на 334 рубля меньше средней зарплаты в том же месяце (она составляла 1 227,9 рубля).