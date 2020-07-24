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Белстат рассказал, как изменилась средняя зарплата в июне. Выходит ли «заветная» 1000 рублей?
Источник материала: Tut.by
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Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя зарплата в июне после всех обязательных платежей составила около 1074 рубля.
На встрече с экономическим блоком 23 июля правительства Александр Лукашенко
При этом рост реальных зарплат по-прежнему опережает рост производительности труда. К примеру, в январе-апреле реальные зарплаты выросли на 7,8% к аналогичном периоду 2019-го, а производительность труда — упала на 1,8% (более оперативные данные по производительности труда пока не обнародовали).
В этой ситуации власти
Два раза в год Белстат подсчитывает еще и медианную зарплату — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. В мае медианная зарплата в стране
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Но речь идет о сумме «грязными», до уплаты налогов и страховых взносов.
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