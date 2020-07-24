Как в Ганцевичах реализуется профилактический проект «Здоровый город»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С 1985 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения проводится Международный проект «Здоровые города (посёлки)», который охватывает несколько сотен городов в Европе, Америке и Австралии. Это модель новых отношений между администрацией города или посёлка, деловыми кругами, общественными объединениями и населением в рамках совместной деятельности по улучшению здоровья жителей и окружающей среды населённого пункта.

Проект «Здоровые города» в наиболее полной мере реализует работу по формированию здорового образа жизни населения. Он направлен на внедрение модели новых отношений между администрацией, деловыми кругами, общественными объединениями и непосредственно населением в рамках совместной деятельности по улучшению здоровья и среды обитания жителей населённого пункта.





Что даёт обычным людям проект «Здоровый город»?

Улучшение состояния здоровья.

Создание чистой и безопасной для здоровья среды обитания и обеспечение стабильной экологической обстановки.

Развитие здравоохранения и обеспечение жителей общедоступной медицинской помощью.

Удовлетворение основных жизненных потребностей всех жителей города.

Участие жителей города в принятии решений, затрагивающих их здоровье и благополучие.

С 2014 года к проекту «Здоровые города» начали подключаться города и посёлки Республики Беларусь.

В конце 2019 года реализация проекта началась в городе Ганцевичи. Решением Ганцевичского районного исполнительного комитета № 1136 от 09 декабря 2019 года утвержден пакет документов по реализации профилактического проекта «Здоровый город (поселок)» в городе Ганцевичи.

Основная цель проекта – сделать здоровье населения одним из приоритетов городской политики, в конечном счете, он направлен на повышение физического здоровья, психологического комфорта и социального благополучия людей, создание для них благоприятной окружающей среды.

К проекту с самого начала его реализации активно подключились учреждения образования и здравоохранения района: в 1 квартале текущего года на базе УЗ «Ганцевичская центральная районная больница» была организована работа 7 школ здоровья; с 2020 года осуществляется реализация проекта «Здоровая школа» во всех учреждениях общего среднего образования, а на базе ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи» реализуется проект «Здоровый детский сад». Кроме того, Решением Ганцевичского райисполкома № 378 от 17 апреля 2020 года городской парк по ул. Гагарина определен зоной, свободной от табака.

«Здоровый город» – это образ жизни города, это осознание ценности здоровья и стремление его улучшить. Для нас важно стать городом, ориентированным на то, что здоровье — приоритет всей городской жизни, не только местной политики, но и самих жителей города.

В настоящее время реализация проекта осуществляется, в основном, с акцентом на работу с молодежью, подрастающим поколением, которых нужно в большей степени подтолкнуть, помочь сделать правильный выбор. Но приобщать к участию в проекте нужно все группы населения. Подход в решении вопроса здоровья городского населения должен быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми организациями, включая те, которые не связаны со сферами образования и здравоохранения.

Укрепление и поддержание здоровья жителей города, формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни – вот та основная цель, к которой, прежде всего, необходимо стремиться. И я верюь, что у города Ганцевичи есть все предпосылки, чтобы стать по-настоящему «Здоровым городом»!

Главный государственный санитарный врач Ганцевичского района Максим Повх.

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