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С 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет
Источник материала: Tut.by
С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом
Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.
Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%, уточняют в ведомстве.
Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.
Напомним, власти
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С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об это сообщает Минтруда.
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