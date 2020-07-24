С 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Так, пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%, уточняют в ведомстве.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

Напомним, власти намерены совершенствовать пособия по уходу за детьми.