ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет

24.07.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Так, пособие на первого ребенка составит 427,84 рубля (сейчас — 405,48 рубля), на второго и последующих детей — 488,96 рубля (сейчас — 463,4 рубля), на ребенка-инвалида — 550,08 рубля (521,33 рубля). Это плановый пересмотр размера пособий в зависимости от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.

Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%, уточняют в ведомстве.

Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты пособий на детей до 3 лет. Выплаты стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте рассматривали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

С 1 февраля также должен быть пересмотрен размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, но точные цифры еще не озвучили.

Напомним, власти намерены совершенствовать пособия по уходу за детьми.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Об это сообщает Минтруда.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ганцевичах появилась еще одна зона семейного отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика