КАМАЗ влетел в VW в Дрибинском районе - легковушку выбросило в кювет. Пострадала пассажирка

Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе днем 23 июля КАМАЗ врезался в Volkswagen Golf, сообщает УВД Могоблисполкома. От удара легковушку выбросило в кювет. Пострадала 81-летняя пассажирка Volkswagen.





ДТП произошло в 13.20 на дороге Могилев — Рясно — Мстиславль. За рулем КАМАЗа был 42-летний быховчанин. Впереди него ехал Volkswagen Golf. Когда легковушка начала поворачивать направо, грузовик в нее врезался. От удара Volkswagen выбросило в правый по ходу движения кювет.

81-летняя жительница деревни Трилесино, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, получила травмы.





Причиной ДТП стало несоблюдение водителем КАМАЗа безопасной дистанции перед двигавшимся впереди автомобилем, считают в ГАИ.