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КАМАЗ влетел в VW в Дрибинском районе - легковушку выбросило в кювет. Пострадала пассажирка
Источник материала: Tut.by
В Дрибинском районе днем 23 июля КАМАЗ врезался в Volkswagen Golf,
ДТП произошло в 13.20 на дороге Могилев — Рясно — Мстиславль. За рулем КАМАЗа был 42-летний быховчанин. Впереди него ехал Volkswagen Golf. Когда легковушка начала поворачивать направо, грузовик в нее врезался. От удара Volkswagen выбросило в правый по ходу движения кювет.
81-летняя жительница деревни Трилесино, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, получила травмы.
Причиной ДТП стало несоблюдение водителем КАМАЗа безопасной дистанции перед двигавшимся впереди автомобилем, считают в ГАИ.
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ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не соблюдал дистанцию, считают в ГАИ.
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