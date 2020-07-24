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КАМАЗ влетел в VW в Дрибинском районе - легковушку выбросило в кювет. Пострадала пассажирка

24.07.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибинском районе днем 23 июля КАМАЗ врезался в Volkswagen Golf, сообщает УВД Могоблисполкома. От удара легковушку выбросило в кювет. Пострадала 81-летняя пассажирка Volkswagen.


ДТП произошло в 13.20 на дороге Могилев — Рясно — Мстиславль. За рулем КАМАЗа был 42-летний быховчанин. Впереди него ехал Volkswagen Golf. Когда легковушка начала поворачивать направо, грузовик в нее врезался. От удара Volkswagen выбросило в правый по ходу движения кювет.

81-летняя жительница деревни Трилесино, которая ехала на переднем пассажирском сиденье, получила травмы.


Причиной ДТП стало несоблюдение водителем КАМАЗа безопасной дистанции перед двигавшимся впереди автомобилем, считают в ГАИ.

 
Теги: Могилев
 
 
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ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не соблюдал дистанцию, считают в ГАИ.
 
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