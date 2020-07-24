Какое оружие спецназовцы показали Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Во время визита Александра Лукашенко в 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке президенту показали, чем вооружены наши спецназовцы — фото появились в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси. Было и привычное оружие, вроде тюнингованных АК-74 или ПКМ, но имелись и более редкие образцы. 42.TUT.BY рассказывает о самых интересных.



Фото Владимира Блинова, «Ваяр».

Снайперская винтовка ВСС «Винторез» и автомат АС «Вал» — бесшумные близнецы

Снайперская винтовка ВСС «Винторез» и автомат АС «Вал» (АС — означает «Автомат Специальный», ВСС, соответственно, «Винтовка Снайперская Специальная») — самый известный автомат для сил спецопераций на постсоветском пространстве. Долгое время в СССР не разрабатывали специализированного бесшумного оружия, ограничиваясь съемными глушителями для калашниковых.



Боец спецназа с автоматом АС «Вал». Фото Владимира Блинова, «Ваяр».

Однажды военные поняли, что так жить нельзя — и разумно заказали работы сразу над автоматом и снайперской винтовкой с интегрированными ПББС. Не устраивали и существующие патроны, пришлось делать новый — 9×39 мм. Дозвуковой боеприпас с тяжелой пулей показывает отличные результаты даже при стрельбе по целям в бронежилетах. И «Вал», и «Винторез» поступили на вооружение в 1987 году.

Автоматика оружия работает по принципу газоотвода, запирание — поворотом затвора (в этом «Вал» и «Винторез» схожи с автоматом Калашникова, однако УСМ отличается). Громкость выстрела не превышает громкости работы ударно-спускового механизма — ни автомат, ни снайперская винтовка не предназначены для стрельбы без глушителя. Качество изготовления оружия довольно высокое — в отличие от большинства советских стрелковых вооружений, «Вал» и «Винторез» делаются с широким применением фрезеровки, а не штамповки.



Боец спецназа с «Винторезом». Фото Владимира Блинова, «Ваяр».

Винтовка и автомат очень похожи, их конструкция совпадает примерно на 70%. Уверенно попадать из такого оружия можно на расстоянии до 400 метров, для лучшей точности стрельбы используются разнообразные прицелы.

ОСВ-96

Эта винтовка относится к типу оружия, которое сейчас стало модно называть «антиматериальным». Тяжелая и крупнокалиберная (она использует патроны 12,7×108, такие же, как знаменитый советский пулемет ДШК), ОСВ-96 подходит для уничтожения не только живой силы на огромных дистанциях, но и легкой бронетехники. Винтовка питается из коробчатого магазина на пять патронов. Оружие самозарядное, автоматика работает за счет отвода пороховых газов. Днем из ОСВ-96 теоретически можно поразить цель на 1800 метрах, и даже ночью, с ночным прицелом, есть возможность попасть в противника на расстоянии 600 метров.



Фото Владимира Блинова, «Ваяр».

Такая прицельная дальность достигается в том числе за счет длинного метрового ствола. Сама винтовка в длину более чем 1,7 метра, что сравнимо с ростом бойцов. Из-за этого она не слишком удобна в переноске (тем более, что весит сильно больше десяти килограмм). Но с этим не поделаешь — за мощь приходится платить. Оружие, как видно на фото, не имеет цевья — стрелять с рук не предполагается (хотя «одноклассница», американская Barrett M82 цевьем все же оснащена). Сошки для лучшей устойчивости крепятся к консоли, прикрепленной к ствольной коробке.

Поступив на вооружение под занавес существования Советского Союза, ОСВ-96 успела неплохо себя проявить во время двух чеченских войн и в Сирии.

Т-5000 Орсис

Это одна из самых знаменитых моделей российского оружия в мире. В отличие от предыдущих образцов, Т-5000 не имеет советских корней и была разработана уже в 21 веке. Создатели винтовки отошли от традиционной в СССР концепции «марксманского» оружия (такого, как СВД) со сравнительно небольшой прицельной дальностью и разработали мощную, дальнобойную и точную модель с ручным перезаряжанием.



Фото Владимира Блинова, «Ваяр».

Т-5000 имеет длинный ствол в 69,85 сантиметра с дульным тормозом. Характерно, что, несмотря на происхождение, винтовка не использует традиционный российский патрон 7,62×54 мм. Вместо них винтовка питается «западными» боеприпасами 7,62×51, 7,62,67 Winchester Magnum или 8,6×70 Lapua Magnum — последние считаются одними из мощнейших в мире патронов. Прицельная дальность оружия составляет более 1500 метров.

Работу снайперов белорусского спецназа с Т-5000 весной нынешнего года сняло агентство «Ваяр».