С 1 августа вырастут детские пособия. Считаем на сколько

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

С 1 августа 2020 г. размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит:



на первого ребенка – 427,84 рубля ;

; на второго и последующих детей – 488,96 рубля ;

; на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.

Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.



Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:

на первого ребенка – 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на второго и последующих детей – 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;

на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

Что это значит?

Государственные выплаты на детей будут увеличены с 1 августа. Установленные пособия будут действовать до 31 января 2021 года включительно, затем произойдет их перерасчет.