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С 1 августа вырастут детские пособия. Считаем на сколько

24.07.2020 16:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by
С 1 августа 2020 г. размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит:
  • на первого ребенка – 427,84 рубля;
  • на второго и последующих детей – 488,96 рубля;
  • на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.
Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:
  • на первого ребенка – 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;
  • на второго и последующих детей – 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал;
  • на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

Что это значит?

Государственные выплаты на детей будут увеличены с 1 августа. Установленные пособия будут действовать до 31 января 2021 года включительно, затем произойдет их перерасчет.

 
 
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В Беларуси с 1 августа увеличиваются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это связано с ростом среднемесячной заработной платы работников в стране...
 
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