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С 1 августа вырастут детские пособия. Считаем на сколько
Источник материала: Myfin
С 1 августа 2020 г. размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит:
Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет:
Что это значит?
Государственные выплаты на детей будут увеличены с 1 августа. Установленные пособия будут действовать до 31 января 2021 года включительно, затем произойдет их перерасчет.
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В Беларуси с 1 августа увеличиваются пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это связано с ростом среднемесячной заработной платы работников в стране...
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