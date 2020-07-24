Умер абсолютный чемпион Советского Союза по боксу Алексей Юков

Источник материала: ОНТ

Скончался абсолютный чемпион СССР по боксу Алексей Юков, пишет БЕЛТА со ссылкой на исполнительного директора Белорусской федерации бокса Дениса Сабалевского.

Также Алексей Юков был шестикратным чемпионом БССР, пятикратным победителем стартов всесоюзного общества «Динамо», бронзовым призером VIII Спартакиады народов СССР. Спортсмен одерживал победы на многих международных турнирах.

ФОТО: Гомельские Ведомости





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram