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Не знают что "пришить": Бабарико придумали новое обвинение

24.07.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оно еще абсурднее предыдущих, но сроки не детские - от 5 до 15 лет. По предыдущим обвинениям главному оппоненту Лукашенко грозило накащание до 5 лет лишения свободы.



Генпрокуратура сообщила, что Виктору Бабарико переквалифицировали обвинение с ч.2 ст. 431 (дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки).

"Собранные по делу к настоящему времени доказательства — показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение", утверждает Генпрокуратура.

Там отмечают, что действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст.431(дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки), как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.

Ч. 3 ст. 430 — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико обвинялся по трем статьям УК РБ: ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем).

Заметим, что банкир - не чиновник, и обвинение банкира во взяточничестве - это уже не просто смешно, а смешно до абсурда. И свидетельствует о том, что на Бабарико у властей просто ничего нет, а таким "экстравагантным" образом власть пытается его очернить.
 
 
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Оно еще абсурднее предыдущих, но сроки не детские - от 5 до 15 лет. По предыдущим обвинениям главному оппоненту Лукашенко грозило накащание до 5 лет лишения свободы.
 
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