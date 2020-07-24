Сосновый бор, игры и общение: детский лагерь «Зубренок» в Беларуси принял четвертую смену

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В крупнейшем детском лагере Беларуси «Зубренок» началась четвертая смена. Он находится на берегу озера Нарочь. Сколько школьников он принял в этом сезоне и как соблюдают меры безопасности, узнавала корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Путевки в «Зубренок» раскупили еще в январе, иначе в самый популярный лагерь Беларуси не попасть. Кира приезжает сюда уже в третий раз. К новым правилам отдыха привыкла быстро.

«Мою руки, пью шиповник в столовой, пользуюсь антисептиком. Мы один отряд. Дистанцию держим с другими – 2,5 метра», – поделилась отдыхающая в НДЦ «Зубренок» Кира Королева.

Еще год назад каждая смена в Зубренке собирала 1 200 детей. Этим летом их почти вдвое меньше. Иностранцам из-за пандемии заезд не разрешили, а вот закрыть лагерь было бы ошибкой, уверены педагоги.

«Каждый из детей заслужил хорошие каникулы: новых впечатлений, новых знакомств, хороших эмоций, и, безусловно, хочется, не смотря на общую эпидемиологическую ситуацию, подарить детям отдых», – сказала замдиректора по учебно-методической работе НДЦ «Зубренок» Екатерина Шаркель.

В лагере антиковидный режим: каждый день помещения и автомобили дезинфицируют, всем сотрудникам и детям измеряют температуру, просят соблюдать дистанцию. Впрочем, ребята почти все время проводят на воздухе. Но массовые мероприятия – под запретом. В общих играх и конкурсах участвуют только два-три отряда. И то, если живут на одном этаже. У вожатых и сотрудников лагеря строгий дресс-код.

«Всегда при перчатках, при маске, общение с детьми дистанцирование, у нас созданы все безопасные условия, мы все приезжаем со справками о том, что мы не болеем COVID-19», – отметила воспитатель НДЦ «Зубренок» Анастасия Овчинникова.

Родительские дни этим летом в «Зубренке» отменили. Увидеть ребенка или задать вопрос вожатым строго в режиме онлайн. Школьникам, которые пропустили последнюю четверть из-за пандемии, учителя помогут подтянуть предметы. Чаще всего просят помочь с математикой. Педагоги уверены: ребята должны отдохнуть от города и набраться сил перед новым учебным годом. А здесь есть сосновый бор, самое большое озеро в стране Нарочь, подвижные игры и общение – то, что нужно для здоровья и настроения.