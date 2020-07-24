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Взгляните на это странное существо. Вы удивитесь, но вы наверняка знаете его вкус

24.07.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда привычные вещи преподносят совсем неожиданные сюрпризы. Пример — это видно, на котором можно увидеть странное существо, меняющее свою окраску в реальном времени. Возможно, вы удивитесь, но вы почти наверняка употребляли это существо в пищу хотя бы раз. Посмотрите, кто это.

 
 
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