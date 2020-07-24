В гостях у спецназа: Лукашенко посетил военную часть в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая форма, снайперские винтовки, а еще выставка, посвященная истории военной части и войне в Афганистане. Все это продемонстрировали Александру Лукашенко сегодня во время посещения 5-й бригады спецназначений, передает «МИР 24».

Она расположена под Минском в городке Марьина горка. Президент также пообщался с военнослужащими. Во время встречи отметили, что последние десятилетия Беларусь изучала локальные конфликты, которые происходили в мире. На основе этого опыта создавалась новая военная доктрина.

«Мы три или четыре раза за мою бытность модернизировали наши вооруженные силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество», – рассказал белорусский лидер.

Городок Марьина Горка отмечает сегодня 65-летие. Президент поздравил местных жителей. К празднику здесь открыли физкультурно-оздоровительный центр.