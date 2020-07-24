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В гостях у спецназа: Лукашенко посетил военную часть в Минской области
24.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая форма, снайперские винтовки, а еще выставка, посвященная истории военной части и войне в Афганистане. Все это продемонстрировали Александру Лукашенко сегодня во время посещения 5-й бригады спецназначений, передает «МИР 24».
Она расположена под Минском в городке Марьина горка. Президент также пообщался с военнослужащими. Во время встречи отметили, что последние десятилетия Беларусь изучала локальные конфликты, которые происходили в мире. На основе этого опыта создавалась
Городок Марьина Горка отмечает сегодня 65-летие. Президент поздравил местных жителей. К празднику здесь открыли физкультурно-оздоровительный центр.
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Президент Беларуси посетил 5-ю бригаду спецназначений, расположенную под Минском в городке Марьина горка.
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