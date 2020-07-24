Лукашенко заявил, что всякие конфликты «начинаются с уличных протестов»

Источник материала: Ежедневник

Белорусский президент хотел бы обойтись без военных в случае эскалации ситуации с протестами в стране.

Общаясь с бригадой спецназа в Марьиной Горке, Лукашенко отметил, что после событий 2010 года он принял решение иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. Как он сам добавил: «На всякий случай», сообщает пресс-служба президента.

При этом, по словам главы государства, это было бы нежелательно. Однако «всякое может быть», заметил он.

Лукашенко уверен: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, а потом уже идут майданы.

«На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании – прим.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - отметил президент.