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Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

24.07.2020 16:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение

Предъявлено новое обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Сообщается, что он получил от представителей коммерческих структур свыше 28 миллионов белорусских рублей незаконных вознаграждений. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры.

«В ходе прокурорского надзора за исполнением закона при производстве предварительного следствия проверено уголовное дело в отношении Бабарико В.Д. и иных лиц, расследуемое следственным управлением Комитета государственной безопасности. Согласно материалам дела, Бабарико В.Д. 20 июня 2020 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст.235 (легализация средств, полученных преступным путем) УК», - проинформировали в Генпрокуратуре.

Согласно материалам дела, собрано достаточное количество доказательств, которые могут послужить основанием для изменения и дополнения предъявленного обвинения. Поэтому в пятницу 24 июля Виктору Бабарико было предъявлено новое обвинение.

«В частности, действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более Br28 млн и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом - председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», - сообщили в Генпрокуратуре

Новое обвинение содержит конкретизированные отдельные обстоятельства вменяемых Бабарико преступлений. Расследование дела продолжается.

Чтобы уточнить обстоятельства преступных деяний, были направлен ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, России, Эстонии, США, Турции, Великобритании, Республики Кипр, Виргинских (Британских) островов.



Фото: БелТА

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Предъявлено новое обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Сообщается, что он получил от представителей коммерческих структур...
 
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