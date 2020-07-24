|
Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
Источник материала: ОНТ
Предъявлено новое обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Сообщается, что он получил от представителей коммерческих структур свыше 28 миллионов белорусских рублей незаконных вознаграждений. Об этом
Согласно материалам дела, собрано достаточное количество доказательств, которые могут послужить основанием для изменения и дополнения предъявленного обвинения. Поэтому в пятницу 24 июля Виктору Бабарико было предъявлено новое обвинение.
Новое обвинение содержит конкретизированные отдельные обстоятельства вменяемых Бабарико преступлений. Расследование дела продолжается.
Чтобы уточнить обстоятельства преступных деяний, были направлен ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, России, Эстонии, США, Турции, Великобритании, Республики Кипр, Виргинских (Британских) островов.
Фото: БелТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предъявлено новое обвинение бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Сообщается, что он получил от представителей коммерческих структур...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)