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Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 3 августа
24.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Напомним, весной текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы Глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь.
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