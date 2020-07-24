Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 3 августа

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с Указом Главы государства от 24 июля 2020 года № 294, зарегистрированном сегодня в Национальном реестре правовых актов, 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов. Об этом сообщает Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь.

Напомним, весной текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы Глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь.