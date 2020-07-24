В Вороновском районе МЧС проводит мониторинг противопожарного состояния объектов, в которых размещены избирательные участки

Источник материала: Вороновская газета





— На территории района создан 21 участок для голосования. Как правило, они расположены в зданиях учреждений культуры и образования, сельских Советов. Объехали и проверили все. Некоторые будем посещать повторно, чтобы убедится, что имевшиеся недостатки устранены, — рассказал старший инспектор инспекции надзора и профилактики Вороновского РОЧС Алексей Каменецкий. — В первую очередь, в зданиях проверяем исправность печного отопления, наличие и исправность систем автоматической пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации, соответствие графической части планов эвакуации с планировкой зданий. Интересует нас и укомплектованность помещений исправными первичными средствами пожаротушения.

















В день выборов на участке будут дежурить работники Вороновского РОЧС. А в дни досрочного голосования ответственность за обеспечение общественной безопасности на них несут члены избирательных комиссий. Их задача соблюдать установленный в здании противопожарный режим и уметь действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому и обучению персонала объектов, задействованных в избирательной кампании, работники РОЧС уделяют пристальное внимание.



















Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.