Кратковременные дожди и до +28°C: прогноз погоды на 25 июля

Источник материала: ОНТ

Июль возвращается. В ближайшие сутки прохладный воздух постепенно будет смещаться на восток за пределы Беларуси, а на смену ему с Западной Европы начнет поступать более теплый. Но есть небольшой минус.

25 июля ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, которые смещаются с территории Западной Европы. Вслед за ними будут поступать более теплые и влажные воздушные массы. Как результат – тучи и дожди. Не забываем зонт.

В субботу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы. Атмосферное давление существенно не изменится.

К 8 утра температура будет составлять от +15°C по северу до +18°C по юго-западу. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +23°C по Витебской области до +28°C по Брестской. К вечеру температура воздуха будет варьироваться в пределах от +18°C в северных регионах до +25°C в юго-западных.

В воскресенье по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта, где и пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. На остальной территории без осадков. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10…+17°C, днем +21…+27°C, по юго-востоку до +29°C. В начале следующей недели сохранится влияние теплых воздушных масс. Будет тепло, но без грозовых дождей не обойдется.

Фото: instagram.com/hvozd74

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