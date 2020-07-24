Мошенники под видом банковской ассоциации украли у минчанки с карты 880 рублей. Как это произошло

Источник материала: Tut.by

«Позвонила девушка, представилась сотруднице Ассоциации белорусских банков. Сказала, что с моего счета мошенники пытались перевести деньги, но операцию приостановили. Мне нужно сообщить код из СМС, чтобы их вернуть», рассказывает минчанка Марина. Несмотря на то, что банки при любом удобном случае напоминают своим клиентам, что цифры из сообщений никому называть нельзя, люди продолжают попадаться на удочку мошенников. И обходится им это в прямом смысле дорого.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Марина говорит, что о подобных историях читала не один раз, однако это ее все равно не помогло ей раскусить злоумышленников.

— Мне позвонили вроде как из Ассоциации белорусских банков. Сразу со мной разговаривала девушка. Сказала проверить, все ли мои банковские карточки на месте, — рассказывает пострадавшая. — Я проверила — все были со мной. Девушка сообщила, что с моих счетов произошло списание средств на расчетный счет некого Сергея Белова. Ассоциация заметила, что это идет мошеннический платеж, и операцию приостановили, чтобы связаться со мной и проверить все ли в порядке. В этот момент я вспомнила, что еще одна карточка есть у моего ребенка. Сотрудница якобы банковской ассоциации сказала, чтобы я проверила, а она мне через минуту перезвонит. С этой карточкой тоже все было в порядке. Только положила трубку, поговорив с ребенком, как мне снова позвонили.

Марину переключили на специалиста. Он должен был ее проконсультировать, что сделать для того, чтобы ее деньги вернулись на счет.

— Самое интересное, что каждый из сотрудников представляется по имени отчеству, называет должность. У них есть личные данные клиентов — ко мне обратились по имени отчеству, сверили дату рождения. Они знали, в каких именно банках у меня открыты счета. Кто догадается, что такой информацией могут владеть не сотрудники банка?- задается вопросом собеседница. — Специалист сказал, что нужно провести платеж обратно, чтобы деньги вернулись на мою карту. Говорит: «Для этого я перешлю вам от имени Альфа-банка СМС с кодом, который вы продиктуете роботу».

Пока ждала СМС, Марина зашла в интернет-банкинг, проверила все счета — с ними было все в порядке. «Но я предположила, что я просто не вижу списания», — говорит пострадавшая.

— Пришла СМС. Там написано P2P-перевод. Я засомневалась. Когда «специалист» мне снова позвонил, я сказала, что не должна сообщать код сотрудникам банка. Однако меня начали переубеждать, мол, продиктовать код нужно роботу, а не сотруднику банка, — вспоминает Марина. — Сыграло роль то, что я в тот момент была очень загружена срочной работой, а тут еще мне говорят, что мошенники списали деньги с карты. Меня переключили на робота, я ему назвала цифры из СМС. У меня тут же со счета списалось 880 рублей.

Ее вновь переключили на «оператора», который сказал, что нужно вернуть еще один платеж.

— Я решила все-таки перезвонить в банк и удостоверится во всем. Оператор сказал, что действовать нужно быстро, иначе никакие деньги мне не вернутся и вновь прислал СМС с кодом для P2P-перевода. Сумма была уже не 880 рублей, а 1400. Голос в трубке меня заверил, что через 10 минут я увижу, как деньги мне обратно зачислятся, — говорит Марина. — Я стала настаивать на звонке в банк. Тогда мне сказали, что сами переключат на сотрудника банка и соединили меня с еще одним парнем. Он мне начал рассказывать, что если я сейчас не сделаю перевод, деньги потеряются, но я стояла на своем. Тогда он сказал: «Вы еще в полицию позвоните!». Когда я услышала слово полиция, поняла, что меня круто разводят.

Марина положила трубку и позвонила в банк, где ей сказали, что это были мошенники и ее обманули.

— Работают ребята очень профессионально. Во-первых, они сообщают личную информацию, которая есть только в банках. Сомнений не вызывает, что это может быть кто-то другой. Во-вторых, тебя заставляют думать и действовать быстро, создают стрессовую ситуацию, говорят «иначе ты все потеряешь», — делится пострадавшая. — Только когда я пошла писать заявление в милицию, заметила, что номера, с которых мне звонили, начинаются с +376. Это не белорусский код. Участковый сказал, что в день моего обращения таких ситуаций в Малиновке было пять. У него уже было оно заявление. Еще 4 человека должны были прийти и написать после шести вечера.

В нашей рубрике «Как меня (не) развели на деньги» FINANCE.TUT.BY публикует истории читателей, которые стали или чуть не стали жертвами мошенников. Если вы попались на удочку злоумышленников, не только тех, которые воруют деньги с банковских карт, но и присылают посылки с платными подарками, устанавливают фильтры для воды, чинят компьютеры и прочее, вас хотели развести, но вы не повелись, расскажите об этом нам. Возможно, это поможет кому-то не попасться на удочку злоумышленников. Свои истории присылайте на адрес: alexandra.kvitkevich@tutby.com.