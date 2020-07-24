|
Как Генпрокуратура отреагировала на слова Вероники Цепкало о лишении её родительских прав
Источник материала: KYKY>
Генпрокуратура
«Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными.
Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», – сказали прокуроры.
Напомним, сегодня Вероника Цепкало
Сама же Вероника Цепкало решила остаться в Беларуси – вместе со своими «боевыми подругами» Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, представителями объединенного штаба.
Обложка: TUT.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура отреагировала у себя в Telegram-канале на информацию о том, что в школу к детям Валерия и Вероники Цепкало приходили представители прокуратуры. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)