Как Генпрокуратура отреагировала на слова Вероники Цепкало о лишении её родительских прав

Источник материала: KYKY

Генпрокуратура отреагировала у себя в Telegram-канале на информацию о том, что в школу к детям Валерия и Вероники Цепкало приходили представители прокуратуры.

«Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными.

Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований», – сказали прокуроры.

Напомним, сегодня Вероника Цепкало рассказала , что ее муж взял детей и уехал из Беларуси. Она пояснила: «Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность».

Сама же Вероника Цепкало решила остаться в Беларуси – вместе со своими «боевыми подругами» Светланой Тихановской и Марией Колесниковой, представителями объединенного штаба.

Обложка: TUT.by.