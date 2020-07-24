Более 120 известных людей из 40 стран мира подписались под заявлением международной коалиции к властям Беларуси





Собрание членов Международной коалиции за демократические обновления . Источник: https://www.forum2000.cz/





Международная коалиция за демократические обновления (ICDR) выступила с заявлением под названием «Свободу Беларуси!», в котором обращает внимание мировой общественности на эскалацию насилия в Беларуси и выражает солидарность с белорусами, требующих немедленного освобождения политзаключенных. Текст заявления опубликован на сайте forum2000.cz.





В коалицию, которая является глобальной инициативной группой, входят интеллектуалы, активисты и политики со всего мира. Ее целью является подтверждение основополагающих принципов демократии, наступление на авторитарных противников демократии и демонстрация солидарности с людьми, которые борются за свободу в недемократических странах.

По словам политического и общественного деятеля Андрея Санникова, международная солидарность необходима для будущего политического развития Беларуси. Под заявлением подписались уже 124 человека из 40 стран мира, пишет «Радио Свобода».





Среди подписавшихся – президент Freedom House Майкл Абрамович, нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса, американский философ Фрэнсис Фукуяма, известный болгарский политолог Иван Крастев, российский политик Леонид Гозман, британский драматург Том Стоппард, польский кинорежиссер Агнешка Холланд, архитектор польских посткоммунистических реформ Лешек Бальцерович и еще более ста политиков, актеров, священнослужителей, правозащитников, художников.

«Поведение существующего в Беларуси режима противоречит всем международным обязательствам страны в области демократии и проведения выборов. Международное сообщество не имеет права игнорировать грубые нарушения прав человека и основных свобод белорусов и мириться с этим», – говорится в тексте заявления.





Коалиция выразила поддержку народу Беларуси, который требует уважать свои права и свободы и выступает за свободные и справедливые выборы.





В заявлении выставлено несколько требований: незамедлительное и безоговорочное освобождение всех, кого задержали и арестовали по политическим мотивам, а также вернуть людям соответствующие международным стандартам свободные и справедливые выборы, которых они лишены уже долгое время.





«Мы также настоятельно призываем власти выполнять свои международные обязательства по обеспечению свободы собраний, свободы выражения, свободы слова, прекратить блокировку независимых медиа, прекратить запугивать журналистов и покончить с политически мотивированными преследованиями», – написано в заявлении.





В конце текста коалиция призывает международные правозащитные организации, Европейский Союз, демократические страны решительно реагировать и принимать эффективные меры для предотвращения опасных действий властей Беларуси, а также попросила «международное сообщество поддержать народ Беларуси в его борьбу за свободу».

Напомним, в Европейском парламенте 9 июля состоялись дебаты по международной проблематике и соблюдению прав человека, на которых также обсуждалась текущая ситуация в Беларуси. До начала дебатов перед евродепутатами с докладом выступил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Еврокомиссии.





Он заявил, что его ведомство обращает пристальное внимание на предстоящие 9 августа выборы президента Беларуси, и высказал озабоченность преследованиями и арестами потенциальных кандидатов и активистов в нашей стране. Он подчеркнул, что ожидает приглашения западных наблюдателей на выборы в Беларуси.









Также он призвал и дальше работать в целях укрепления суверенитета нашей страны, соблюдения свобод и процветания жителей Беларуси. Он отметил прогресс в отношениях ЕС с Беларусью, упомянув недавнее соглашения о визах, а также финансовое сотрудничество и партнерство в сфере экологии.





Для решения проблем, в том числе по вопросам ядерной безопасности, по его словам, нужно оставаться открытыми к дальнейшему сотрудничеству, но также нужно стремиться к развитию демократии и фундаментальных прав. Боррель заявил, что выборы президента Беларуси определят дальнейшие двусторонние отношения.



