|
«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее под оказание помощи пациентам с COVID больницы возвращаются в привычный режим работы. Эпидемиологическая обстановка улучшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июля представители Министерства здравоохранения и профсоюзной организации поблагодарили за отверженный труд медработников Минского района, а это 73 человека.
Наталья Лукашевич, заведующий неврологическим отделением Минской центральной районной больницы:
Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Отмечать благодарностями, грамотами медиков продолжат по всей стране. Кроме этого, они получат денежные премии и надбавки. Сейчас также стоит задача укрепить медучреждения высокотехнологичной техникой.
В стране функционируют 106 компьютерных томографов. Скоро их количество увеличится, а за пределами Минска и областных городов будут работать 10 ангиографических комплексов. В планах также закупить 200 хорошо оборудованных машин скорой помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее под оказание помощи пациентам с COVID больницы возвращаются в привычный режим работы. Эпидемиологическая обстановка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)