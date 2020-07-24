ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

24.07.2020 18:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее под оказание помощи пациентам с COVID больницы возвращаются в привычный режим работы. Эпидемиологическая обстановка улучшается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом


В эти дни по всей Беларуси чествуют медиков, которые уже долгое время находятся на передовой в борьбе с заболеванием. Благодарности получили более 2 тысяч специалистов.   

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

24 июля представители Министерства здравоохранения и профсоюзной организации поблагодарили за отверженный труд медработников Минского района, а это 73 человека.    

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

Наталья Лукашевич, заведующий неврологическим отделением Минской центральной районной больницы:
Огромная благодарность нашим руководителям, потому что они нас обеспечили в полной мере средствами индивидуальной защиты, их было предостаточно, мы их меняли, как положено. И моральная поддержка, и материальная поддержка, поэтому люди оставались работать на своих местах, никто не ушел. Мы работали полноценным коллективом, из неврологического отделения мы стали инфекционным. Мы спасали пациентов, мы их лечили, мы радовались, когда они выздоравливали.  

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:   
Мы видим устойчивое четкое снижение заболеваемости. Мы видим, что это уже не является той проблемой для системы здравоохранения, которой это было раньше. Медицинский персонал работал самоотверженно и продемонстрировал все самые лучшие качества, которые есть: и гуманизм, и человеколюбие, и профессионализм.   

«Персонал работал самоотверженно». В Беларуси чествуют медиков, которые боролись с коронавирусом

Отмечать благодарностями, грамотами медиков продолжат по всей стране. Кроме этого, они получат денежные премии и надбавки. Сейчас также стоит задача укрепить медучреждения высокотехнологичной техникой.

В стране функционируют 106 компьютерных томографов. Скоро их количество увеличится, а за пределами Минска и областных городов будут работать 10 ангиографических комплексов. В планах также закупить 200 хорошо оборудованных машин скорой помощи.   

Люди в материале: Александр Пацеев, Наталья Лукашевич

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее под оказание помощи пациентам с COVID больницы возвращаются в привычный режим работы. Эпидемиологическая обстановка...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Вряд ли кто-то ожидал, что страна так стремительно будет превращаться в Северную Корею"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика