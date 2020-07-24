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В «Формуле-1» отменены Гран-при в США, Бразилии и Мексике

24.07.2020 18:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Формуле-1» отменены Гран-при в США, Бразилии и Мексике

В календаре гонок в классе «Формула-1» вновь произошли серьезные изменения. 

Организаторы отказались от проведения Гран-при в США, Бразилии и Мексике в сезоне-2020. Все эти этапы в этом году не состоятся. Главной причиной является тяжелая эпидемиологическая обстановка в этих регионах. Почти наверняка не состоится и отложенный в данный момент на неопределенный срок Гран-при Канады. Места США, Бразилии и Мексики в календаре чемпионата займут европейские этапы. Как уже сообщалось ранее, с высокой долей вероятности гонки пройдут в Германии, Италии и Португалии.

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В календаре гонок в классе «Формула-1» вновь произошли серьезные изменения.  Организаторы отказались от проведения Гран-при в США, Бразилии и Мексике в сезоне-2020....
 
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