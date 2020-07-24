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Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

24.07.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В дзержинском Центре помощи диким животным появились новые постояльцы – аистята, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

Сюда их привезли жители Воложина. Птицы оказались на грани гибели, но волонтеры смогли их спасти и выкормить.

Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

Кстати, в центре помощь оказывают не только птицам. Спасают как диких, так и домашних животных.

Сироты-аистята и щенок, которого перепутали с волком. Знакомим с животными, которым помогли в центре под Дзержинском

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. В дзержинском Центре помощи диким животным появились новые постояльцы – аистята, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сюда их привезли...
 
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