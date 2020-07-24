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Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

24.07.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Киеве обнародовали результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном украинского Boeing,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на серьезные повреждения, французским специалистам удалось считать информацию с бортовых самописцев.

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

Все данные свидетельствуют о том, что имел место факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолёта. Иран лишь в конце прошлой недели, более чем через полгода после катастрофы, передал самописцы на расшифровку. На следующей неделе Киев намерен провести первый раунд переговоров с Тегераном.

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

Напомним, украинский Boeing-737 был сбит 8 января 2020 года ракетой после взлёта из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Жертвами крушения стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

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Новости Украины. В Киеве обнародовали результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном украинского Boeing,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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