Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Киеве обнародовали результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном украинского Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на серьезные повреждения, французским специалистам удалось считать информацию с бортовых самописцев.





Все данные свидетельствуют о том, что имел место факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолёта. Иран лишь в конце прошлой недели, более чем через полгода после катастрофы, передал самописцы на расшифровку. На следующей неделе Киев намерен провести первый раунд переговоров с Тегераном.





Напомним, украинский Boeing-737 был сбит 8 января 2020 года ракетой после взлёта из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Жертвами крушения стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.