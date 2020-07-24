Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей — Головченко

Источник материала: Вороновская газета





Принимая решения, правительство должно опираться на мнение людей, заявил премьер-министр Роман Головченко в беседе с журналистами при посещении ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», передает корреспондент БЕЛТА.





На встрече с коллективом предприятия Роман Головченко провел небольшой опрос по одной из тем, обсуждаемой сейчас на законодательном уровне. «Объяснил суть трех предлагаемых вариантов решения актуального для автомобилистов вопроса и попросил высказаться, какой из них ближе людям. Принимая решение на уровне правительства, мы должны опираться на их мнение», — рассказал он.





По оценке премьер-министра, разговор с металлургами получился динамичный и откровенный, прозвучали зрелые вопросы. Работников волновал широкий круг тем. Так, родители выпускников интересовались, какие профессии будут актуальны в перспективе, молодые семьи уточняли возможности получения поддержки при строительстве жилья. Актуален для участников встречи и вопрос формирования тарифов на электроэнергию с учетом ввода БелАЭС.





Премьер-министр подчеркнул, что перспективы у предприятия, несмотря на имеющиеся долговые обязательства, есть. «Государство оказало поддержку БМЗ, а соответственно, и людям, которые здесь трудятся. БМЗ — это основа белорусской металлургии, ее стержневой элемент», — отметил он на встрече с металлургами.





Во время рабочей поездки Роман Головченко посетил также производственные цеха, провел совещание с руководством БМЗ.

















ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» — высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного — и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-













































Фото Сергея Холодилина

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