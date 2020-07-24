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Гимнастка Галкина рассказала, как переболела коронавирусом
Источник материала: СТВ
Мировая пандемия нарушила многие планы. Белорусы встретились с опасной инфекцией лицом к лицу. Спортсмены, которые защищают честь страны на зарубежных спортивных аренах, одними из первых попали в группу риска, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Без врачей, наверное, ничего бы не было. Поэтому огромное им спасибо, что они сутра до вечера работают. А людям просто нужно быть аккуратнее и следить за своим здоровьем.
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Мировая пандемия нарушила многие планы. Белорусы встретились с опасной инфекцией лицом к лицу. Спортсмены, которые защищают честь страны на зарубежных спортивных...
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