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Гимнастка Галкина рассказала, как переболела коронавирусом

24.07.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мировая пандемия нарушила многие планы. Белорусы встретились с опасной инфекцией лицом к лицу. Спортсмены, которые защищают честь страны на зарубежных спортивных аренах, одними из первых попали в группу риска, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Гимнастка Галкина рассказала, как переболела коронавирусом

Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Где-то можно за что-то подержаться, что-то взять и никто не знает, откуда ты можешь этим заболеть. Ну и поболела, и ничего.

У меня не было никаких проблем, чтобы меня там сильно консультировали. Просто перезванивали мне часто, спрашивали, как. дела. Но больше, как бы, и ничего. Даже никаких лекарств не было. Потому что особо никаких вопросов не возникало.

Без врачей, наверное, ничего бы не было. Поэтому огромное им спасибо, что они сутра до вечера работают. А людям просто нужно быть аккуратнее и следить за своим здоровьем.   

Люди в материале: Екатерина Галкина

 
 
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Мировая пандемия нарушила многие планы. Белорусы встретились с опасной инфекцией лицом к лицу. Спортсмены, которые защищают честь страны на зарубежных спортивных...
 
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