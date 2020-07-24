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Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Всё здесь есть. Я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить»
Источник материала: СТВ
Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
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Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Всё здесь есть. Я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить»
Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
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