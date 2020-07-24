Галкина о Дворце художественной гимнастики: «Всё здесь есть. Я могу в этом здании и жить, и никуда даже не выходить»

Источник материала: СТВ

Дворец художественной гимнастики стал долгожданным для наших талантливых граций, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».





Екатерина Галкина, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:

Для профессионального спортсмена, однозначно, это огромный плюс, и это дополнительные удобства, и облегчает и подготовку, и восстановление. Когда ты становишься старше и когда выходишь уже на другой уровень, есть какие-то пожелания, какие-то удобства – тебе хочется, чтобы их было больше.