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Анатолий Сивак встретился с коллективом предприятия «Промсвязь»

24.07.2020 20:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анатолий Сивак встретился с коллективом предприятия «Промсвязь»

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак пообщался в пятницу, 24 июля, с работниками предприятия «Промсвязь» и ответил на волнующие их вопросы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

По словам Сивака, в столице продолжается строительство радиологического корпуса онкодиспансера, который по оснащению превзойдет все подобные медицинские учреждения на постсоветском пространстве.

Кроме того, планируется модернизировать поликлинику №13. Ее расширят, правда, не сразу, поэтому пока часть пациентов распределят между другими поликлиниками Советского района. 

Также на встрече обсуждался квартирный вопрос.

Сивак сообщил и о том, как идет строительство детских садов и школ в Минске.

По словам председателя Мингорисполкома, в настоящее время в работе находится 43 будущих объекта образования. Это рекорд для Минска.

Обсуждалось и будущее предприятия «Промсвязь».

Сивак подчеркнул, что предприятие должно освоить новые перспективные направления, вводить линии по производству инновацинной продукции, которая будет востребована на рынке. Город поможет в этом.

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак пообщался в пятницу, 24 июля, с работниками предприятия «Промсвязь» и ответил на волнующие их вопросы, сообщает...
 
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