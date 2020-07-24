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Анатолий Сивак встретился с коллективом предприятия «Промсвязь»
Источник материала: ОНТ
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак пообщался в пятницу, 24 июля, с работниками предприятия «Промсвязь» и ответил на волнующие их вопросы, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
По словам Сивака, в столице продолжается строительство радиологического корпуса онкодиспансера, который по оснащению превзойдет все подобные медицинские учреждения на постсоветском пространстве.
Кроме того, планируется модернизировать поликлинику №13. Ее расширят, правда, не сразу, поэтому пока часть пациентов распределят между другими поликлиниками Советского района.
Также на встрече обсуждался квартирный вопрос.
Сивак сообщил и о том, как идет строительство детских садов и школ в Минске.
По словам председателя Мингорисполкома, в настоящее время в работе находится 43 будущих объекта образования. Это рекорд для Минска.
Обсуждалось и будущее предприятия «Промсвязь».
Сивак подчеркнул, что предприятие должно освоить новые перспективные направления, вводить линии по производству инновацинной продукции, которая будет востребована на рынке. Город поможет в этом.
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Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак пообщался в пятницу, 24 июля, с работниками предприятия «Промсвязь» и ответил на волнующие их вопросы, сообщает...
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