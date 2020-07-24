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В Быховском районе устанавливают мировые рекорде по заготовлению зеленого горошка. В чем секрет?
Источник материала: ОНТ
В Быховском районе собирают богатый урожай зеленого горошка – до 90 центнеров с гектара. К слову, во Франции и Канаде – странах, где горошек является традиционной культурой – урожайность не превышает 80 центнеров. И что любопытно, в этом году посеяли меньше, а собрали больше – как такое возможно?
В некоторых бобах содержится по 10 горошин. А есть стручки, где по 20 горошин – урожай небывалый. При том, что площади под культуру уменьшили практически вдвое: по весне засеяли 380 гектаров и уже собрали 1020 тонн гороха. Помогли хозяйский подход и наука.
Средняя урожайность – 47 центнеров с гектара против прошлогодних 20. А на отдельных полях с одного гектара собирают до 90 центнеров. Уборка – дело не быстрое, комбайны движутся со скоростью всего два км/ч. Работают и в дождь, и в жару без выходных. Продукция с поля сразу попадает на завод-переработчик. Здесь важна оперативность. Есть всего два часа, чтобы сделать закатки, иначе продукт испортится.
На Быховском консервно-овощесушильном заводе работа идет круглосуточно. Помогает молодёжь – студенты из Могилевского университета продовольствия.
Горошек для предприятия стратегический продукт – 90% от всей производимой продукции. Год урожайный, а значит, выгода для всех. Зарплаты подрастут: до 1000 рублей у тех, кто трудится на заводе. А кто задействован на сельхозработах, смогут получить в два раза больше.
А прибыль предприятию очень нужна: некогда успешный завод шесть лет назад стал банкротом, но его решили сохранить. В начале года дела наконец пошли в гору: появилась реальная выручка и возможность отдавать долги кредиторам. И что еще важно, люди, а на заводе трудятся 178 человек, не потеряли работу.
В прошлом сезоне с одного поля попробовали собирать два урожая – получилось. Эксперимент решили продолжить. Уже повторно засевают 70 гектаров. Земля – это основа, ей просто нужно немного помочь.
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В Быховском районе собирают богатый урожай зеленого горошка – до 90 центнеров с гектара. К слову, во Франции и Канаде – странах, где горошек является традиционной...
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