В Быховском районе устанавливают мировые рекорде по заготовлению зеленого горошка. В чем секрет?

Источник материала: ОНТ

В Быховском районе собирают богатый урожай зеленого горошка – до 90 центнеров с гектара. К слову, во Франции и Канаде – странах, где горошек является традиционной культурой – урожайность не превышает 80 центнеров. И что любопытно, в этом году посеяли меньше, а собрали больше – как такое возможно?

В некоторых бобах содержится по 10 горошин. А есть стручки, где по 20 горошин – урожай небывалый. При том, что площади под культуру уменьшили практически вдвое: по весне засеяли 380 гектаров и уже собрали 1020 тонн гороха. Помогли хозяйский подход и наука.

Средняя урожайность – 47 центнеров с гектара против прошлогодних 20. А на отдельных полях с одного гектара собирают до 90 центнеров. Уборка – дело не быстрое, комбайны движутся со скоростью всего два км/ч. Работают и в дождь, и в жару без выходных. Продукция с поля сразу попадает на завод-переработчик. Здесь важна оперативность. Есть всего два часа, чтобы сделать закатки, иначе продукт испортится.

Алексей Шабальцев, начальник консервного цеха Быховского консервно-овощесушильного завода: «В настоящий момент мы закатываем горошек высшего сорта, который мы можем наблюдать на линии. Он идет в стеклянную тару. Каждый час мы принимаем по 4 тонны. Линии загружены на 100%, что позволяет нам выпускать в сутки более 200 тысяч банок горошка».

На Быховском консервно-овощесушильном заводе работа идет круглосуточно. Помогает молодёжь – студенты из Могилевского университета продовольствия.

Виктория Коношенко, командир студенческого отряда: «Мы перебираем горошек, чтобы в нем не было гусениц, жучков, паучков, чтобы в банку попадал только чистый горошек. Для нас как для будущих технологов очень важно знать, как проходит процесс, как горошек консервируется, какая технология».

Горошек для предприятия стратегический продукт – 90% от всей производимой продукции. Год урожайный, а значит, выгода для всех. Зарплаты подрастут: до 1000 рублей у тех, кто трудится на заводе. А кто задействован на сельхозработах, смогут получить в два раза больше.

Александр Бондраев, антикризисный управляющий Быховского консервно-овощесушильного завода: «Зеленый горошек консервированный достаточно интересен не только в Республике Беларусь. В настоящее время мы имеем заказы от предприятий России, Казахстана, Узбекистана, Израиля. Это достаточно прибыльный продукт, который востребован круглый год».

А прибыль предприятию очень нужна: некогда успешный завод шесть лет назад стал банкротом, но его решили сохранить. В начале года дела наконец пошли в гору: появилась реальная выручка и возможность отдавать долги кредиторам. И что еще важно, люди, а на заводе трудятся 178 человек, не потеряли работу.

Виктор Пугач, заместитель председателя Быховского райисполкома: «Данное предприятие для Быховского района очень важное, потому что в объеме промышленного производства занимает пятую часть. Предприятие с 14-го года находится в санации. Срок заканчивается 14 июня 2022 года. На сегодня с предприятием обсуждается приобретение линии шоковой заморозки, чтобы увеличить на следующий год посевные площади зеленого горошка».

В прошлом сезоне с одного поля попробовали собирать два урожая – получилось. Эксперимент решили продолжить. Уже повторно засевают 70 гектаров. Земля – это основа, ей просто нужно немного помочь.

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