Член Совета Республики Михаил Русый встретился с коллективом ИООО «Кировский пищевой комбинат»

Источник материала: Кировец

Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый и председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый посетили ИООО «Кировский пищевой комбинат».

Исполняющий обязанности директора Артур Швеглер доложил о деятельности предприятия, экономических показателях и планах по развитию производственной структуры.

Была организована дегустация консервной продукции, выпускаемой на комбинате.

Михаил Русый посетил производственные участки консервирования продуктов и по производству концентрированных соков, затем пообщался с коллективом. Он поблагодарил всех за добросовестный труд, отметил ответственность работников в соблюдении технологических требований, что обеспечивает должное качество продукции. А также нацелил руководство пищевого комбината на увеличение объемов производства продукции и количества рабочих мест, расширение ассортимента, повышение заработной платы работников.

Более подробно – на страницах районной газеты «Кіравец».

Фото Максима МИКЕШИНА.