ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Член Совета Республики Михаил Русый встретился с коллективом ИООО «Кировский пищевой комбинат»

24.07.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый и председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый посетили ИООО «Кировский пищевой комбинат».

Исполняющий обязанности директора Артур Швеглер доложил  о деятельности предприятия, экономических показателях и планах по развитию производственной структуры.

Была организована дегустация консервной продукции, выпускаемой на комбинате.

Михаил Русый посетил производственные участки консервирования продуктов и по производству концентрированных соков, затем пообщался с коллективом. Он поблагодарил всех за добросовестный труд, отметил ответственность работников в соблюдении технологических требований, что обеспечивает должное качество продукции. А также нацелил руководство пищевого комбината на увеличение объемов производства продукции и количества рабочих мест, расширение ассортимента, повышение заработной платы работников.

Более подробно – на страницах районной газеты «Кіравец».  

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика