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Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

24.07.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

Спецназовец должен быть без преувеличения универсальным солдатом. Отсюда и специфика подготовки.

Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?

В арсенале – тактика скрытного передвижения, инженерное дело, приемы рукопашного боя и стрельба из различных образцов стрелкового оружия.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

– Лазерный целеуказатель, работающий в двух каналах, видимом и невидимом. Также покрыт специальными лаковыми красками, установлены тактическая рукоятка и тактический фонарь, ослепляющий противника на коротких дистанциях.
– То есть это то же самое?

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

– Так точно. Модернизированный полностью, плюс все отечественного производства.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

Войска спецопераций – одно из самых оснащенных армейских подразделений. На вооружении как отечественные, так и зарубежные образцы оружия. Снайперские винтовки, автоматы, гранатометы, ракетные установки.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

Это система подачи боеприпасов «Викинг». Жесткий рукав, прикрепленный к рюкзаку, внутри которого пулеметная лента. Емкость 580 патронов, которые проходят через устройство меньше чем за минуту. Разработка белорусских специалистов.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
У нас ее начали производить. Мы сейчас проведем испытания.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

– То есть сбоев не дает?
– В данный момент на всех этапах эксплуатации – нет.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вадим Денисенко

 
 
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Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка,...
 
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