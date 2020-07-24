|
Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спецназовец должен быть без преувеличения универсальным солдатом. Отсюда и специфика подготовки.
В арсенале – тактика скрытного передвижения, инженерное дело, приемы рукопашного боя и стрельба из различных образцов стрелкового оружия.
– Лазерный целеуказатель, работающий в двух каналах, видимом и невидимом. Также покрыт специальными лаковыми красками, установлены тактическая рукоятка и тактический фонарь, ослепляющий противника на коротких дистанциях.
– Так точно. Модернизированный полностью, плюс все отечественного производства.
Войска спецопераций – одно из самых оснащенных армейских подразделений. На вооружении как отечественные, так и зарубежные образцы оружия. Снайперские винтовки, автоматы, гранатометы, ракетные установки.
Это система подачи боеприпасов «Викинг». Жесткий рукав, прикрепленный к рюкзаку, внутри которого пулеметная лента. Емкость 580 патронов, которые проходят через устройство меньше чем за минуту. Разработка белорусских специалистов.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
– То есть сбоев не дает?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси
Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)