|
Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сформирована в 1962 году как разведывательная воздушно-десантная часть. Военнослужащие – боевые офицеры. В 1985 году специальный отряд, сформированный на базе бригады, выполнял боевые задачи в Афганистане.
В состав этого отряда входила известная Мараварская рота. В ущелье в первом бою с афганскими моджахедами погибли 29 человек. Но их поведение – пример для подражания нынешнему поколению.
Людмила Голубенко, экскурсовод:
В экспозиции музея истории и боевой славы – больше 200 экспонатов, свидетельства мужества военнослужащих. Солдаты и офицеры в составе воинского контингента СССР с честью выполнили свой долг в Афганистане.
Более 700 из них награждены орденами и медалями. А опыт боевых командиров пригодился, когда отстраивали Вооруженные Силы уже независимой Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»
Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сформирована в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)