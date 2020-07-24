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Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

24.07.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

Сформирована в 1962 году как разведывательная воздушно-десантная часть. Военнослужащие – боевые офицеры. В 1985 году специальный отряд, сформированный на базе бригады, выполнял боевые задачи в Афганистане.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

В состав этого отряда входила известная Мараварская рота. В ущелье в первом бою с афганскими моджахедами погибли 29 человек. Но их поведение – пример для подражания нынешнему поколению.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

Людмила Голубенко, экскурсовод:
На их примерах – на их письмах, на их стихах, на их обещании любить Родину – здесь воспитывают. Здесь просыпаются все. Привозят трудных подростков – я поражаюсь – у них сознание меняется здесь. Здесь, в этом музее, у людей меняется сознание.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

В экспозиции музея истории и боевой славы – больше 200 экспонатов, свидетельства мужества военнослужащих. Солдаты и офицеры в составе воинского контингента СССР с честью выполнили свой долг в Афганистане.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

Более 700 из них награждены орденами и медалями. А опыт боевых командиров пригодился, когда отстраивали Вооруженные Силы уже независимой Беларуси.

Люди в материале: Людмила Голубенко, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сформирована в...
 
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