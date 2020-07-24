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Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ. Программа мероприятий.

24.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


2 июля 2020 11:55 2892

Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ. Программа мероприятий.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь в г. Солигорске.

Полная программа мероприятий, посвящённых празднованию Дня Независимости Республики Беларусь 3 июля 2020 в городе Солигорске.

Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ. Программа мероприятий.

1 ИЮЛЯ. СРЕДА.

18.00 –  “Мой родны кут, як ты мне мілы” – открытие выставки картин студии изобразительного искусства для взрослых и юношества Дворца культуры г. Солигорска.

1 ИЮЛЯ – 3 ИЮЛЯ.

12.00 – 18.00“Как важно жить под мирным небом” – выставка детских макетов, рисунков картин.

“Сражались, верили, любили” – фотоинсталляция ГУ “ШАХТЁР”. (Сквер Дворца культуры г. Солигорска).

3 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА.

В течение дня – Церемония возложения цветов «Беларусь – мая слава, надзея і гонар», посвящённая Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Независимости Республики Беларусь.

(Мемориальный комплекс советским воинам, партизанам и землякам, развилка дорог Старобин-Микашевичи).

ПАРК “ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ”.

10.00 – 21.00 – Работа торговых рядов аттракционов, фонтанов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

21 00 – 23.30 – Концертная программа «Маёй Беларусі – любімаму краю» с участием Германа Титова, Анны Шаркуновой и группы «Леприконсы».

22.50“Спяваем гімн разам!” – общественно-культурная акция с трансляцией видеоролика онлайн-проекта «Спяваем Гімн разам».

22.55«Беларусь – страна моя!» – праздничный фейерверк.

©Информационный отдел
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2 июля 2020 11:55 2892 Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ....
 
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