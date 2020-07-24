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Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ. Программа мероприятий.
24.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
2 июля 2020 11:55 2892
Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ. Программа мероприятий.
Уважаемые жители и гости Солигорского района! Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь в г. Солигорске.
1 ИЮЛЯ. СРЕДА.
18.00 – “Мой родны кут, як ты мне мілы” – открытие выставки картин студии изобразительного искусства для взрослых и юношества Дворца культуры г. Солигорска.
1 ИЮЛЯ – 3 ИЮЛЯ.
12.00 – 18.00 – “Как важно жить под мирным небом” – выставка детских макетов, рисунков картин.
“Сражались, верили, любили” – фотоинсталляция ГУ “ШАХТЁР”. (Сквер Дворца культуры г. Солигорска).
3 ИЮЛЯ. ПЯТНИЦА.
В течение дня – Церемония возложения цветов «Беларусь – мая слава, надзея і гонар», посвящённая Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Независимости Республики Беларусь.
(Мемориальный комплекс советским воинам, партизанам и землякам, развилка дорог Старобин-Микашевичи).
ПАРК “ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ”.
10.00 – 21.00 – Работа торговых рядов аттракционов, фонтанов.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.
21 00 – 23.30 – Концертная программа «Маёй Беларусі – любімаму краю» с участием Германа Титова, Анны Шаркуновой и группы «Леприконсы».
22.50 – “Спяваем гімн разам!” – общественно-культурная акция с трансляцией видеоролика онлайн-проекта «Спяваем Гімн разам».
22.55 – «Беларусь – страна моя!» – праздничный фейерверк.
©Информационный отдел
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2 июля 2020 11:55 2892 Как г. Солигорск отпразднует День Независимости РБ....
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