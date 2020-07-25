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Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ.

25.07.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

3 июля 2020 13:29 4068

Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова

3 июля в Беларуси торжественно отмечали День независимости. 76 лет назад нашу землю освободили от коричневой чумы — фашизма. И мы всегда будем помнить, что советский солдат защитил от фашизма не только свою землю, но и не позволил поработить мир.

Традиционно с самого утра в Солигорском районе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» у развилки дороги Солигорск- Старобин- Микашевичи.

Почтить память павших героев пришли председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, священник Антоний, архиерей Белорусского экзархата Русской православной церкви, епископ Слуцкий и Солигорский, член Совета Республики Иван Головатый, депутаты Палаты представителей Национального собрания Юлия Мурина и Андрей Струневский, представители военного комиссариата, Солигорского ГРОЧС , РОВД, а также руководители предприятий и организаций Солигорского района, правоохранительных органов, представители общественных организаций.

Низкий поклон советским воинам-освободителям и труженикам тыла! Пусть мирное небо всегда будет над Беларусью! Мира и счастья каждому дому!
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с данного мероприятия.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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"Солигорск - Новости"

 
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3 июля 2020 13:29 4068 Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ. ...
 
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