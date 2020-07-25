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Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ.
25.07.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 июля 2020 13:29 4068
Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ.
3 июля в Беларуси торжественно отмечали День независимости. 76 лет назад нашу землю освободили от коричневой чумы — фашизма. И мы всегда будем помнить, что советский солдат защитил от фашизма не только свою землю, но и не позволил поработить мир.
Традиционно с самого утра в Солигорском районе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» у развилки дороги Солигорск- Старобин- Микашевичи.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
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3 июля 2020 13:29 4068 Солигорск отмечает День Независимости РБ. ФОТОФАКТ. ...
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