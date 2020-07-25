ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

25.07.2020 06:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хозяйка села, успешный руководитель, многодетная мать. Победители республиканского конкурса «Женщина года – 2019» определены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Это 37 человек со всех уголков страны. Утонченные, но сильные; нежные, но строгие... Каждая из них вносит свой вклад в то место, где живет. Награды лауреатам вручат 25 июля.

Несколько разных истории от наших корреспондентов.

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Читайте также:

Как одна агроусадьба и семейные рецепты XIX века помогли возродить целую деревню

Мать восьмерых детей: точно знала, что у меня будут мальчик и девочка. А теперь счастье умножилось на четыре

«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок

Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?

Такие разные, но одинаково любимы, нужны и успешны. Наши героини – пример того, как нужно жить и работать. И уже только это их главная награда.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Наталья Прокопук, Ольга Бычковская, Надежда Никитина

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Хозяйка села, успешный руководитель, многодетная мать. Победители республиканского конкурса «Женщина года – 2019» определены в Беларуси, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это ни с чем не сравнится». Почему актриса гомельского театра считает, что лучший критик – это ребёнок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика