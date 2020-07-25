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Такие разные, но одинаково любимы и успешны. Кто они – «Женщины года 2019»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хозяйка села, успешный руководитель, многодетная мать. Победители республиканского конкурса «Женщина года – 2019» определены в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 37 человек со всех уголков страны. Утонченные, но сильные; нежные, но строгие... Каждая из них вносит свой вклад в то место, где живет. Награды лауреатам вручат 25 июля.
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Такие разные, но одинаково любимы, нужны и успешны. Наши героини – пример того, как нужно жить и работать. И уже только это их главная награда.
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Новости Беларуси. Хозяйка села, успешный руководитель, многодетная мать. Победители республиканского конкурса «Женщина года – 2019» определены в Беларуси, сообщили...
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