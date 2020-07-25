25 июля — День пожарной службы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Что можно успеть за 42 секунды? А спасатели за это время должны надеть свою амуницию, занять место в спецмашине и отправиться на пожар. Ни секундой больше, так как от их слаженных действий зависит чья-то жизнь. Случайных людей в этой профессии нет, да и быть не может. Кроме того, что предъявляются серьезные требования к физическим данным и здоровью, настоящий спасатель должен быть смелым, решительным, и в любой сложной или критической ситуации уметь принять правильное решение. Сегодня, 25 июля, представители этой благородной профессии — коллектив Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям — отмечают профессиональный праздник — День пожарной службы.

Быть спасателем

Смелость и мужество — постоянные спутники профессии спасателя. Начальник Дубровенского РОЧС Кирилл Курак отмечает, что каждый из сотрудников райотдела — профессионал: надежный, ответственный, волевой, решительный и физически подготовленный.

В состав РОЧС входят Дубровенская ПАСЧ №1, пожарные аварийно-спасательные посты в Зарубах, Осинторфе и Бахово, а также инспекция надзора и профилактики, два сектора — пропаганды и взаимодействия с общественностью и ГСЧС. Из всех подразделений самое многочисленное городская ПАСЧ №1 — 21 человек.

Служба организована в три смены по графику сутки через двое. Рабочий день состоит из многих пунктов: учебные и практические занятия, которые неожиданно может прервать тревога. И тогда у спасателей ни одного лишнего движения — дей­ствуют быстро, слаженно, точно.

—Одно из важных направлений работы спасателей — профилактика. Для школьников и дошколят регулярно организуются конкурсы и викторины, чтобы в игровой форме объяснить и научить, как правильно обращаться с огнем, вести себя в разных обстоятельствах.

Вместе с субъектами профилактики сотрудники РОЧС постоянно проводят рейды. Особое внимание — пожилым людям, инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям, гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, так как они наиболее подвержены риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в рамках акции «Летний па­труль» сотрудники РОЧС со­вместно с активистами БРСМ и работниками ОСВОДа проводят рейды на водоемах, торфяниках, в лесах, рассказывают населению о правилах безопасности жизнедеятельности. Также в районе организована работа смотровых комиссий, — рассказал Кирилл Курак. — В определенный период пожарной опасности, например, в засушливую погоду, со­вместно с работниками лесного хозяйства и природоохранной инспекции проводятся рейды по выявлению фактов выжигания сухой растительности, разведения костров в неположенных местах. Сейчас задача номер один — привести все комбайны в пожаробезопасное состояние и обеспечить их средствами пожаротушения.

Но не только на пожары выезжают спасатели. Их помощь нужна при ДТП, чрезвычайных происшествиях на воде и т.д. — без внимания не останется ни один призыв на помощь.

На связи — 101

Ежедневно диспетчеры Центра оперативного управления Дубровенского РОЧС принимают несколько десятков звонков. Ни один сигнал SOS не остается без внимания. От того, насколько быстро и правильно диспетчер среагирует на ситуацию, насколько профессионально поможет справиться с эмоциями пострадавшим, чтобы получить точную и наиболее полную информацию, зависит многое.

Всеми необходимыми качествами сполна обладает диспетчер Станислав Стефаненко, стаж которого в пожарной службе составляет семь лет. Он первым получает сообщение о чрезвычайной ситуации и с помощью звукового сигнала дает команду спасателям собираться на выезд.

—Выписываю путевку, где указываю место вызова, причину, время получения сообщения, фамилию и номер телефона обратившегося за помощью человека. Все нужно успеть оформить менее чем за 40 секунд. По рации постоянно поддерживаю связь с караулом. Даю дополнительную информацию, которую удается выяснить, — рассказал Станислав Стефаненко. Как только спасатели выезжают на место, диспетчер сообщает о происшествии в скорую, РОВД, горгаз и другие службы.

За прошлый год Центр принял порядка 500 вызовов, по ним были скоординированы действия по ликвидации пожаров, возгораний и других чрезвычайных ситуаций, оказана помощь населению.

Новые лица





В июле штат Дубровенского РОЧС пополнился молодыми бойцами. На вопрос, почему решили стать пожарными, ответов было много: кто-то хотел спасать жизни и помогать людям, для кого-то это возможность развиваться, для другого — мечта детства. На службу переводом из Орши заступил опытный спасатель Алексей Кляпицкий. Говорит, что с детства мечтал стать пожарным. Мечту осуществил, и уже 11 лет несет нелегкую службу.

—Главное в нашей профессии — достойно и ответственно нести свою службу, — говорит Алексей Кляпицкий. — Сразу после окончания кадетского класса, пошел работать в пожарную часть. А в 2013 году окончил Гомельский инженерный институт. В июле Алексей Кляпицкий назначен начальником караула ПАСЧ №1 и ему присвоено офицерское звание «лейтенант внутренней службы».

После окончания университета гражданской защиты МЧС Беларуси в должность инспектора инспекции надзора и профилактики Дубровенского РОЧС заступил лейтенант Валерий Петьков. В пожарной службе — он человек неслучайный: при выборе будущей профессии ориентировался исключительно на мужские. Сейчас он только знакомится со своими служебными обязанностями. Признается, что работа нравится: хотя сложная, но интересная. Да и поддержка коллег — опора, с которой не страшны никакие экстремальные ситуации.

— Когда поступал в университет, мне многие говорили, что самое главное в работе — это хороший коллектив. И с ним мне повезло. Есть к кому прийти за помощью, и ты без упрека ее получишь! — говорит Валерий Петьков. В свободное время молодой специалист играет за волейбольную команду «Взлет» г.Орша: профессиональный спорт стал неотъемлемой частью его жизни порядка десяти лет назад.

Дубровенец Алексей Анищенко пришел в РОЧС водителем пару недель назад. Несмотря на это водитель он опытный: работал на большегрузной технике в Дубровенском райагросервисе, водителем на нефтебазе в Осиновке. Говорит, что ему по силам справиться с такой крупногабаритной техникой даже в тесных дворах.

—У спасателей каждая минута дорога, — говорит Алексей Анищенко. — Думаю, я приобрел хороший опыт вождения. Впереди у меня учеба в Гомеле, и только по­сле этого я приступлю к своим служебным обязанностям.

Владислав Белоножко также уроженец Дубровно. Ему 21 год. На службу в отдел заступил в январе: стал водителем ПАСП в Зарубах. Для Владислава стать в один ряд с пожарными — было и мечтой, и главной целью после службы в армии. Признается, что не один месяц добивался того, чтобы мечта сбылась.

—Доставить машину вовремя — задача номер один для водителя. Конечно, всегда хочется, чтобы пожаров совсем не было, потому что, когда мы выезжаем — у людей горе, — рассуждает Владислав. — Перед началом службы приходил в часть на стажировку. Затем ездил в учебный центр, где окончил курсы водителя.

К служебным обязанностям приступил и двадцатилетний Алексей Короткин. Уроженец Дубровно после службы в 103-ей отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде точно знал, что свяжет свою дальнейшую жизнь с профессией пожарного.

Их стихия

Каждый из сотрудников райотдела считает свою службу делом обычным. Те же, кто видел наших пожарных в деле, кто им обязан жизнью, уверены: спасатели — люди особой закалки и сильного характера. Без выходных и праздников, на связи 24 часа, рискуя соб­ственной жизнью, они приходят на помощь другим. Здесь службу несут настоящие мужчины, ответственные, обязательные.

—Профессия пожарного одна из самых опасных. Убежден, что опыт и мастерство моих коллег впредь будут служить надежным щитом на пути чрезвычайных ситуаций. С праздником, коллеги, ветераны! — поздравляет начальник Дубровенского РОЧС Кирилл Курак. — Здоровья, успехов вам! Большая благодарность ветеранам, а тем, кто сегодня в строю, — сухих рукавов!

Юлия СТАРАВОЙТОВА.