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Авдонин: на выборах в Беларуси идет борьба против социально-ориентированного государства

25.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авдонин: на выборах в Беларуси идет борьба против социально-ориентированного государства

На выборах в Беларуси идет борьба против социально-ориентированного государства. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

«Идет борьба не против власти, не против действующего Президента, а против нашей экономической модели — социально-ориентированного государства. Идет новая волна усиленного капитализма, — считает политолог. — Это все носит четкий экономический характер и цели: в период резкого финансового спада перестроить модель и укрепить ее можно только тогда, когда ты начнешь зарабатывать на других известные по Карлу Маркса 300%».

Гость передачи декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин заметил, что весной снизился уровень доверия и к власти, и к классической оппозиции. «В учебниках по политической социологии прописано: появляется третья сила. Вот она и появилась», — сказал он.

Участники эфира вспомнили недавнее заявление Светланы Тихановской: кандидат в Президенты рассказала, что вывезла детей за границу, помогла ей в этом Наталья Радина, которая давно резко критикует власть из-за рубежа. В период избирательной кампании начали напоминать о себе и старые белорусские оппозиционеры. «По-моему, все это централизованно и организованно, и координируется. Эта кампания с выдвижением каких-то людей в интересах какого-то третьего лица», — уверен директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук.

«Это осознание того, что «Жыве Беларусь!» пугает людей, и решили зайти, так сказать, с другой стороны», — резюмировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Вместе с тем он отметил, что было бы странно на президентских выборах голосовать за человека, который сам признавался, что ни в чем не разбирается и не собирается руководить страной.

«Девушка оказалась по случаю, и нам предлагают голосовать за этот случай. Невольная ассоциация с ее картонными изображениями, когда за нее собирали подписи. Получается такая манипуляция. Не хочу сказать, что мошенничество, но на грани. Нам предлагают проголосовать за подставное лицо, которое говорит, что потом проведет выборы. Не надо иллюзий: на завтра выборов не будет. В программе услышал только два пункта: выпустить экономических и наркотических сидельцев. Здорово: одни будут дербанить, а вторые делать так, чтобы людям было «хорошо». Вот это будет страна для жизни», — сыронизировал Дмитрий Жук.

Вадим Гигин добавил, что каждая избирательная кампания для власти — это своеобразные стресс-тесты. В этот период мобилизуются лидеры оппозиции в стране и за рубежом. «Не надо требовать слишком больших идей. Цель только одна — свергнуть конкретного человека. И об этом прямо заявляют», — обратил он внимание.

«То есть будущее развитие государства никого не волнует», — подытожил глава газетного холдинга.

https://www.belta.by/

 
 
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На выборах в Беларуси идет борьба против социально-ориентированного государства. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических...
 
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