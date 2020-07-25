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Профессиональный праздник – День пожарной службы – отмечают сегодня спасатели Пинщины

25.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профессиональный праздник – День пожарной службы – отмечают сегодня спасатели Пинщины

Владимир Зубко

Универсальный солдат. Именно так можно сказать о водителе пожарного аварийно-спасательного поста № 16 Пинского ГРОЧС Владимире Зубко. Владимир Алексеевич не только отлично справляется с боевой техникой «МАЗ» и «ЗИЛ-131» на основной своей работе,но и уверенно держит штурвал комбайна во время уборочной страды.

Владимир Зубко – местный, из Оснежиц. Службе в МЧС отдал более 20 лет. В Пинский ГРОЧС его пригласили в 1998 году, после того, как парень вернулся из армии. И до этого времени он остался верен своей непростой профессии, полной рисков и опасностей. И я не преувеличиваю, ведь если кому-то кажется, что задача водителя пожарного автомобиля лишь в том, чтобы быстро доехать до места происшествия, то это не так. Водители также принимают участие в тушении огня, отвечают за  подачу воды на пожаре и, конечно, за то, чтобы спецтехника в любой момент была «на ходу», а еще они должны знать и уметь оказать пострадавшим медицинскую помощь. На ПАСП № 16 прапорщик В.А. Зубко – самый опытный сотрудник, без его знаний, советов и подсказок не обойтись молодому поколению. И в целом профессионализм водителя – это немаловажная составляющая боевой готовности всего поста.

–  Один из самых запоминающихся случаев произошел, когда я спас человека на пожаре в Оснежицах. Вынес из огня мужчину, он был без сознания. Делал ему искусственное дыхание до приезда скорой помощи. К счастью, его удалось спасти, – рассказывает Владимир Алексеевич.

Сложной для сотрудников Пинского ГРОЧС выдалась весна этого года. В Пинском районе из-за засухи происходили возгорания в экосистемах – торфяные, лесные пожары, горение сухой травы. Некоторые деревни спасатели буквально отстаивали на пути огненной стихии. Огнеборцы, в числе которых был и герой нашего материала, работали без выходных, порой сутками тушили огонь, потому что он подбирался к жилым домам и постройкам сельчан в Площево, Кудричах и других населенных пунктах.

– В конце марта и в апреле на Полесье сильно горела трава, торфяники. Справиться с такими пожарами очень тяжело, особенно при ветреной погоде. Это был настоящий ад.  Но все-таки мы не позволили огню перекинуться на деревни, – вспоминает Владимир.

Надежный тыл Владимира Зубко – его дружная семья. Супруга Марина Викторовна работает помощником воспитателя в детском саду. Старшей дочке Виолетте 16 лет, ее знают как активную участницу многих районных концертов и конкурсов. Виолетта прекрасно поет, а еще играет на гитаре. Артистична и младшая дочка, 14-летняя Карина, она также участвует в художественной самодеятельности, играет на баяне. Кстати, талант девчонкам передался от папы – в молодости он пел в хоре, танцевал, участвовал в разных  постановках местного Дома культуры.

…Сейчас у В.А. Зубко наступила горячая пора. Но речь идет не о пожарах, а об уборке зерновых. Вот уже девятый год подряд летом Владимир меняет пожарную спецтехнику на комбайн, оказывая помощь хлеборобам ОАО «Оснежицкое». И, к слову, уборочная тоже требует ответственности и оперативности, ничуть не меньше, чем служба в ГРОЧС. Дорога каждая минута, поэтому комбайнеры в поле, как говорится, от рассвета до заката.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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