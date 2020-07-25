На чем нельзя экономить, когда вы покупаете встроенную мебель. Советы дизайнера интерьера

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о том, как сделать красивый современный интерьер без переплат. В прошлый раз мы разбирали отделочные материалы . Сегодня поговорим о встраиваемой мебели. Какие сейчас тренды, на что обратить внимание при заказе такой мебели и на чем можно сэкономить, объяснил архитектор, дизайнер интерьера Андрей Федосов.



Фото: pufikhomes.com

Андрей Федосов

После завершения работ над черновой и чистовой отделкой начинается работа над меблировкой объекта. Этот процесс, как правило, делится на несколько этапов.

Первый — разработка, заказ и монтаж встраиваемой мебели (шкафов, гардеробных, тумб в ванных и т.д.).

Для того чтобы приступить к началу разработки встроенной мебели, не обязательно дожидаться окончания работ над чистовой отделкой. Если стены подготовлены под окраску или оклейку обоев, можете смело приглашать мебельщиков на замер. Вы значительно упростите им работу и свое эстетическое восприятие будущей мебели, если в местах монтажа стены будут ровные, а углы выведены под 90 градусов.

Встроенные шкафы

Никогда не делайте встроенные шкафы с отдельным верхом. Верхняя плоскость встроенного шкафа — это потолок помещения, и неважно, натяжной он, из гипсокартона или просто крашенный. Если же вы делаете отдельную верхнюю плоскость встроенного шкафа, между потолком и шкафом образовывается зазор с непонятной функциональной нагрузкой — готовьтесь к многоуровневым слоям пыли, где мухи и прочие насекомые устроят себе кладбище. Чтобы этого избежать, мебельщики делают небольшую балку, на которую монтируются направляющие или заглушка.

Открывание дверей шкафа может быть раздвижным или распашным. Зная, как популярна раздвижная система, я бы советовал от нее все же отказаться. Безусловно, это очень функционально, удобно и бюджетно, но предлагаю оставить раздвижную систему в девяностых и нулевых, где ей самое место. Давайте делать наши квартиры и дома с красивыми шкафами, у которых будут распашные фасады, вариантов которых — огромное множество. А раздвижные оставим только для безвыходных ситуаций. Безусловно, есть очень стильные и красивые раздвижные системы, но по стоимости они будут даже дороже распашных. Поэтому предлагаю не превращать наше жилье в вагоны-купе.



Фото: admagazine.ru

Фото: elledecoration.ru

Если обои либо другая отделка стен в помещении дорогие, то есть возможность сэкономить, поклеив внутри шкафа простые однотонные обои. Понадобится трубка или две, максимум три. В салонах обоев всегда есть витрина с распродажей остатков, где можно что-то присмотреть. То же самое касается и напольного плинтуса.

Внутреннее наполнение шкафа можно делать из самого простого белого ДСП с белой клееной кромкой, потратиться лучше на фасады. Не нужно забывать о функциональном зонировании шкафа. Померяйте размеры дорожных сумок и чемоданов, спортивного инвентаря, искусственных елок. Предусмотрите отдел для длинных вечерних платьев, если у вас их много. Неглубокие сегменты могут использоваться для хранения обуви. Нужно предусмотреть место для хранения пылесоса, гладильной доски, швабр, бытовой химии, сушилок одежды и всего хозяйского инвентаря, который постоянно мозолит глаза, лежит в гостиной либо подпирает стены прихожей.

Подсветка в шкафах — совсем не предмет роскоши, а скорее уже необходимость. Диодная лента должна размещаться хотя бы в зоне хранения одежды. Трансформатор хранится на верхних антресолях, а включение производится через отдельную клавишу, цепочку либо при открывании шкафа.

Фото: roomble.com Фото: thedesignfiles.net

Гардеробные

Гардеробные — отличная альтернатива шкафу, если позволяет площадь.

Главная задача гардеробной — зона хранения. Устроить ее можно самостоятельно, купив в магазинах стройматериалов кронштейны и деревянные полки нужной глубины и ширины, хромированную трубу и крепление для нее, плюс пару матерчатых ящиков из ИКЕА — и суровая мужская гардеробная готова.

Второй бюджетный вариант — довериться профессионалам и сделать гардеробную из простого белого ДСП, предусмотреть в ней подсветку, ростовое зеркало, выдвижные ящики для белья, ремней, сумок, парфюмерии и т.д.



Фото: bloglovin.com

Фото: behance.net

Тумбы под умывальники

Тумбы под умывальники в ванных и туалетных комнатах могут быть очень функциональными, если их правильно разработать.

Как правило, все хотят видеть в ванной комнате огромное зеркало над раковиной, большую столешницу и много света, но в итоге получается много навесных и приставных открытых и закрытых полок и маленькое зеркало, в котором можно рассматривать только зубы при чистке.

Тумба под раковиной может иметь несколько отделений. Первый ящик — самый узкий и, как правило, неправильной формы, так как обходит пузо раковины. В нем хранится вся мелочевка. Второй — более вместительный и несколько выше, но тоже неполноценный, так как обходит сифон. И, наконец, третий, самый глубокий ящик, может служить либо местом для грязного белья, либо для хранения свежих полотенец.

Если место позволяет, то под столешницей отдельно может размещаться ящик для белья или стиральная машина. Высота тумбы в ванной должна быть сантиметров 85−90, но если под столешницей размещается стиральная машина, то высота автоматически увеличивается до 90−95 см. Не для всех такая высота удобна, ее можно уменьшить, если снять со стиральной машины крышку (правда, тогда с машины пропадет гарантия).

Столешница может быть из искусственного камня. В мастерских у каменщиков бывают остатки, и тогда не придется покупать большой лист. Либо столешницу можно сделать из более бюджетного постформинга.

***

При выборе и разработке встроенной мебели функциональность все-таки должна быть в приоритете. Красота и эстетические качества пусть останутся для корпусной и мягкой мебели.