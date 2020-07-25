«Кидалово» во время «Славянского базара»: мошенница, которая обманывала кассиров в магазине, поймана

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По версии милиции 34-летняя жительница Минска целенаправленно приезжала в наш город во время «Славянского базара в Витебске» и торговые точки, где имелось много наличных денег. Там она приобретала различную мелочевку, а для оплаты использовала крупную купюру. Пока продавец отсчитывала сдачу, покупательница, отвлекая внимание разговорами, поисками мелочи для удобства взаиморасчета, незаметно прятала обратно свои деньги. В итоге она уходила с приобретенным товаром, полученной сдачей и своей же банкнотой.





Женщина действовала не в одиночку, а с помощницами. Причем, заметив, что продавец невнимателен при расчете, к его точке мошенницы могли сделать второй подход и снова «развести» тем же способом.





В милицию поступило два заявления о подобных мошеннических действиях. После этого подозреваемую задержали с поличным во время очередной покупки.

У милиции есть основания полагать, что пострадавших от действий минчанки гораздо больше, сообщает канал «Милиция Витебщины». Всем потерпевшим предлагают обратится в правоохранительные органы.