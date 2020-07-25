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Сегодня вузы Беларуси начнут принимать документы от абитуриентов

25.07.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня вузы Беларуси начнут принимать документы от абитуриентов

Сегодня вузы начнут начнут принимать документы от абитуриентов. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем при необходимости и наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа.

Как отметил в интервью телеканалу СТВ директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, уровень подготовки абитуриентов этого года, исходя из результатов централизованного тестирования, практически не отличается от прошлогоднего

«Уровень абитуриентов не изменился. На данный момент количество стобалльных результатов такое же, как и в прошлом году, — 338. Но еще не проверены резервные дни, поэтому есть вероятность, что такой результат может появиться. В этом году стало больше тех, кто набрал 200 баллов, — их 15 человек», — рассказал он.

Нарушений стало меньше: в этом году их 13, а год назад было 17. «В основном это телефоны. Где-то — попытка использовать шпаргалки, работать после окончания времени выполнения теста. Но в целом абитуриенты стали дисциплинированнее, стараются не нарушать», — добавил Юрий Миксюк.

Форма тестирования, по его мнению, сохранится и дальше. Она имеет много достоинств, среди которых — объективность, независимость оценки, возможность опросить по широкому кругу вопросов за короткое время. Конечно, есть и недостатки. Мировая практика такова, что различного рода тестирования дополняются личной беседой с абитуриентом. В творческих вузах Беларуси такой опыт тоже есть.

«Создана рабочая группа, которая рассматривает возможные варианты дополнения тестовой формы: по каким предметам, в каком количестве. И как с учетом мировой практики организовать это технически, чтобы не потерять объективность и независимость оценки», — заключил Юрий Миксюк.


Сегодня вузы Беларуси начнут принимать документы от абитуриентов

 

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