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Сегодня вузы Беларуси начнут принимать документы от абитуриентов
25.07.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня вузы начнут начнут принимать документы от абитуриентов. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет планируется завершить 11 августа. Затем при необходимости и наличии вакантных мест с 12 по 14 августа будет проведен дополнительный набор на бюджетную форму. Прием на платную форму будет продолжаться по 15 августа, зачисление — по 17 августа.
Как отметил в интервью телеканалу
Нарушений стало меньше: в этом году их 13, а год назад было 17. «В основном это телефоны. Где-то — попытка использовать шпаргалки, работать после окончания времени выполнения теста. Но в целом абитуриенты стали дисциплинированнее, стараются не нарушать», — добавил Юрий Миксюк.
Форма тестирования, по его мнению, сохранится и дальше. Она имеет много достоинств, среди которых — объективность, независимость оценки, возможность опросить по широкому кругу вопросов за короткое время. Конечно, есть и недостатки. Мировая практика такова, что различного рода тестирования дополняются личной беседой с абитуриентом. В творческих вузах Беларуси такой опыт тоже есть.
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