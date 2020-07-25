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Одноклассники запустили «Журнал действий» для администраторов групп

25.07.2020 09:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Социальная сеть Одноклассники представила «Журнал действий» для администраторов групп. Теперь появилась возможность посмотреть все действия модераторов в группе, начиная от работы с контентом, заканчивая изменениями настроек.

Это обновление будет полезно для всех групп и страниц, которые модерируют несколько человек, так как позволит отслеживать все шаги каждого из руководителей группы в хронологическом порядке.

В «Журнале» вся история изменений разбита на несколько категорий:

  • управление администрацией. Изменение списка модераторов.
  • работа с пользователями. Добавление участников в черный список.
  • работа с темами. Удаление публикаций.
  • работа с контентом. Удаление фото, видео, альбомов.
  • изменение информации. Редактирование названия, категории, описания группы.
  • изменение настроек. Редактирование приватности, ограничения по возрасту, изменение настроек управления группы и доступ к разделам.

Журнал уже доступен как в веб-версии Одноклассников, так и в приложениях на iOS и Android. Перейти к нему можно через меню «Настройки» группы в ОК.

«Журнал действий» отображается только в интерфейсе администраторов и супермодераторов — они видят действия друг друга и действия всех других модераторов и редакторов в группе.

ОК предоставляют все более широкий набор инструментов для общения с подписчиками и клиентами. В частности, недавно соцсеть запустила сообщения для модераторов групп в мобильных приложениях, ранее — возможность проводить групповые конференции до 100 собеседников, в том числе без регистрации в соцсети с помощью ссылки-приглашения, а также демонстрировать экран, транслировать и записывать звонки.

 
 
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Социальная сеть Одноклассники представила «Журнал действий» для администраторов групп. Теперь появилась возможность посмотреть все действия модераторов в...
 
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