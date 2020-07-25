ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске МАРТ закрыл два магазина FixPrice до 20 августа 2020 года

25.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Причиной закрытия стали нарушения законодательства о торговле. Работа двух магазинов, расположенных по ул. Ленина и ул. Правды в г. Витебске, приостановлена с 22 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

Как сообщает министерство в результате внеплановой проверки торговых объектов ООО «Фикс Прайс», расположенных в г. Витебске, были установлены следующие нарушения:

несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства,
несоблюдение ассортиментного перечня,
предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности.
Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне текущего года мониторингов, согласно которых были выявлены аналогичные нарушения и выданы рекомендации об их устранении, пишет belretail.by
Очередная внеплановая проверка выявила, что ртейлер не устранил недостатки и поэтому было вынесено решение о приостановке деятельности торговых объектов.


Однако субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торговых объектов после устранения выявленных нарушений.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной закрытия стали нарушения законодательства о торговле. Работа двух магазинов, расположенных по ул. Ленина и ул. Правды в г. Витебске, приостановлена с 22...
 
Новости дня
Новости разные
 
Через 30 лет пластика в океане станет больше, чем рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика