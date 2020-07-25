Мужчина стал миллионером и отдал половину денег из-за уговора 28-летней давности

Источник материала: ОНТ

Житель города Меномони (Висконсин, США) доказал свою преданность другу, вспомнив уговор 28-летней давности, – он отдал половину крупного выигрыша в лотерею. Историю рассказывает UPI.

Томас Кук купил лотерейный билет и сорвал джекпот – $22 миллиона. Когда мужчина узнал о выигрыше, то сразу вспомнил об уговоре, который в 1992 он заключил с другом Джозефом.

28 лет назад мужчины договорились поделить выигрыш пополам, если кто-то из них сорвет джекпот.

Уточняется, что Кук и Фини могли получить выигрыш целиком при выплатах частями в течение нескольких лет. Американцы предпочли забрать деньги сразу и получили после уплаты налогов по $5,7 миллиона.

Кук вдохновился выигрышем и уволился с работы.

Фото: Wisconsin Lottery

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram