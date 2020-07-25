|
Мужчина стал миллионером и отдал половину денег из-за уговора 28-летней давности
Источник материала: ОНТ
Житель города Меномони (Висконсин, США) доказал свою преданность другу, вспомнив уговор 28-летней давности, – он отдал половину крупного выигрыша в лотерею. Историю
Томас Кук купил лотерейный билет и сорвал джекпот – $22 миллиона. Когда мужчина узнал о выигрыше, то сразу вспомнил об уговоре, который в 1992 он заключил с другом Джозефом.
28 лет назад мужчины договорились поделить выигрыш пополам, если кто-то из них сорвет джекпот.
Уточняется, что Кук и Фини могли получить выигрыш целиком при выплатах частями в течение нескольких лет. Американцы предпочли забрать деньги сразу и получили после уплаты налогов по $5,7 миллиона.
Кук вдохновился выигрышем и уволился с работы.
Фото: Wisconsin Lottery
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель города Меномони (Висконсин, США) доказал свою преданность другу, вспомнив уговор 28-летней давности, – он отдал половину крупного выигрыша в лотерею. Историю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)