«Доить коз учился по роликам в интернете». Как менеджер из Солигорска стал фермером

Источник материала: Слуцк Город





Павел Карпалов с козой Надейкой. Фото: Виктор Двуречинский/Лидер-Пресс

Три года назад Павел привез свою первую козу из Борисова, а сейчас в его хозяйстве живут 15 коз, несколько баранов, свиньи, а еще полсотни птиц. Молодой фермер рассказал, почему занялся этим бизнесом, как научился доить коз и поделился рецептом приготовления творога из козьего молока.

37-летний Павел и его 35-летняя супруга Елена – владельцы «Зеленой фермы Карпаловых», расположенной в деревне Мелковичи Солигорского района. В хозяйстве семейной пары есть овцы и свиньи, птицы и козы, поголовье которых планируют увеличивать. Продукты животноводства Карпаловы успешно продают в Солигорске, на столичном рынке и оформляют заказы через соцсети.

Познакомиться с молодыми фермерами, а заодно попробовать вкуснейшего козьего молока отправилась команда журналистов из SlutskGorod и «Лидер-Пресс».

Козы, овцы, свиньи и кровожадные комары

От Солигорска до места назначения мы ехали примерно 25 минут. У дома нас встретил радушный хозяин Павел в резиновых сапогах по колено и рабочей одежде. После приглашения пройти во двор он скептически осмотрел обувь гостей и смущенно покачал головой. Не подготовлены мы оказались и к невероятному количеству комаров, которые напали на нас буквально в первые минуты приезда.

Первое, что привлекло внимание журналистов, – старенький бревенчатый дом и ухоженный виноградник. За домом находился огороженный сеткой хоздвор внушительных размеров, предназначенный для выгула животных. Здесь выхаживали цесарки и куры, в тени деревьев нежились свинки, которые наотрез отказывались позировать фотографу. В небольшой лесополосе за закрытым выгулом паслись козы и овцы, а чуть дальше между деревьями виднелось поле и колхозная ферма, которая, по всей вероятности, давно не работает.

После прогулки и непродолжительной фотосессии мы решили поговорить с молодым фермером в тени дома. Нашу беседу поддержали кот Адольф и несколько коз, которые то и дело с любопытством выглядывали из-за забора.

Жену отвез в роддом, а сам поехал в Борисов за козой

По образованию Павел Карпалов – менеджер, а его супруга Елена – экономист. Мужчина решил оставить работу руководителя в магазине по продаже техники и посвятить себя фермерскому хозяйству. Елена же не стала увольняться, но охотно помогает мужу заниматься этим непростым бизнесом.

В семье Карпаловых воспитываются двое сыновей. Старшему Ивану сейчас 12, а младшему Владу всего три года. Именно с его рождения началась история семейной фермы.

– Еще в 2014 году мы въехали в собственный дом, расположенный недалеко от города. Сразу купили десяток кур, попробовали: вроде, справились. А через три года я завел с супругой разговор о покупке козы. Она ничего конкретного не ответила, но я уже искал объявления о продаже, – вспоминает Павел. – Лена тогда была беременна младшим. И когда я завез супругу в роддом, почти в ту же минуту мне звонит человек и говорит, что может продать козу. И я поехал в Борисов.

По дороге домой Павлу позвонила супруга и сообщила, что ее на пару дней отправили домой, мол, пока рано рожать. А когда муж вернулся с живым сюрпризом, Елена сразу была немного шокирована, зато сын Ваня больше всех радовался. В тот же день на семейном совете козу решили назвать Надейка.

Доить учился по роликам в интернете

– С первой дойкой целая история была, – смеется Павел. – Мне ведь заводчик сразу сказал, чтобы я приехал, посмотрел и попробовал. Но мне было неловко сказать человеку, что я этого не умею делать. Уже дома я учился по роликам в YouTube, и сразу надоил примерно 150 граммов молока. Чуть позже еще около 300. И так в течение всего дня ходил, пока все не выдоил. Молоко у козы было очень вкусное и жирное.

К слову, и журналисты провели дегустацию молока. Действительно, оно с насыщенным сливочным вкусом, без специфического запаха, совсем не отличается от коровьего, но не похоже на магазинное из пакета.

– За три года у нас уже появились свой козел, 4 молоденьких козы и 10 дойных. И я несказанно рад, что два месяца назад мы купили доильный аппарат. Ведь по моим наблюдениям за одну дойку я делал около 5000 жимов руками по два раза в день. Помню, как ночью просыпался от того, что у меня руки немели до локтя. Недавно я вынужден был сделать день перерыва на ручную дойку и вспомнил, какой это адский труд.

Три года не был в отпуске

По словам парня, самое трудное в фермерстве – регулярность, ведь все время надо находиться рядом с животными. Сейчас все семейные путешествия локальные, однодневные, и только по Беларуси.

– Я три года уже не был в отпуске, ведь каждый день, в любой праздник в 8 утра и 8 вечера нужно быть на дойке. А когда раздаиваешь молодую козу, то три раза в день. Ежедневно утром и вечером я проезжаю по 70 км. Иначе нельзя. Но это для меня честный бизнес: что сделал, то получил, – говорит собеседник. – Содержать такое хозяйство нелегко. Ведь после утренней дойки везешь молоко на переработку, затем доставляешь клиентам, после снова на дойку и только потом возвращаешься домой на очередную переработку молока. Спать обычно ложимся в 23 – 23:30, а встаем в 7:00.

Поиски добросовестного сотрудника пока не увенчались успехом, ведь люди неохотно соглашаются на такую работу. Пока семье помогает человек раз в неделю стабильно, когда Карпаловы везут продукцию в Минск.

Сейчас Павел ищет людей, которые хотели бы, но по каким-то причинам не могут заниматься сельским хозяйством. По его мнению, такое сотрудничество будет взаимовыгодным и даст возможность развиваться в этой сфере.

Про экотару и логотип фермы за 5 кг сыра

Павел подчеркивает, что вся продукция фермерского хозяйства продается в экоупаковке. Для молока и творога используют стекло, для яиц – только картонную коробку. Своих клиентов фермеры просят возвращать тару, а взамен отдают продукт в новой. По словам мужчины, люди с радостью подхватили эту идею.

– Излишков продукции у нас практически не бывает, продаем все. Вчера, к примеру, первый раз за две недели на завтрак мы ели сырники, потому что клиент не забрал заказ. Это был праздник.

Пока молочный бизнес не приносит больших доходов, в месяц выходит примерно от 500 до 600 рублей. Откладывать тоже не удается: все уходит на развитие фермы.

– К сожалению, сейчас много заработать не получается. Все упирается в материальную и техническую базу, а также небольшое количество продукции. Это не позволяет пока получать столько, сколько я смог бы зарабатывать на прежнем месте. Но мы находимся в самом начале пути.

Чтобы увеличить продажи, Карпаловы объединились с другими фермерами. Кроме молочной продукции на столичном рынке теперь продают овощи и зелень. Благодаря этому появился логотип его фермы.

– Мы заказывали дизайн логотипа для фермерского объединения. И вдруг в предложенных вариантах я увидел зеленую козу. Тогда мы дорого заплатили за бренд, но лого нашей фермы пошло бонусом за 5 кг сыра. Теперь Карпаловых знают по картинке с зеленой козой, – улыбается Павел.

О трудностях ведения хозяйства

По словам Павла, корма для животных закупают у органических производителей. За зиму кроме сена только для коз требуется 4-5 тонн зерна.

– По нормам сертификации мы не имеем права кормить животных кормами неизвестного происхождения. Поэтому закупаем у других фермеров по 50-60 копеек за 1 кг. У нас есть земля, где мы могли бы выращивать траву и заготавливать сено на зиму, но у нас нет техники и нечем обрабатывать почву. Поэтому приходится покупать.

О том, допускает ли фермер мысль, чтобы все бросить и вернуться в город, он пожимает плечами. Говорит, что возможно всякое.

– Пока у меня такого желания нет. В планах увеличить поголовье коз, продавать молодняк. Хотя, конечно, устал. Но с другой стороны это все дает такую энергию жизни, которой нет в городе. Здесь человеку сама природа помогает.

Бонус от Павла Карпалова: рецепт творога из козьего молока

Козий творог семья производит только из пастеризованного молока. Для этого доводят его до температуры 64 С° и выдерживают 10 минут. Затем молоко охлаждают и вводят в него специальную закваску (Biomilk), которая продается только в специализированном магазине.

На следующем этапе молоко выдерживают до скисания, подогревают до температуры 50-60 С°, а затем образовавшиеся хлопья откидывают на дуршлаг. Именно так и получается тот самый козий творог.

Текст: Ольга Кононович

Фото: Виктор Двуречинский

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