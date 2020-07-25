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Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки

25.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Часики тикают. Эти магические слова слышат практически все девушки старше 18 лет. Когда девушке исполняется 21 год, эти слова произносятся в её адрес вдвое чаще. Возможно, это всё глобальный заговор по сохранению численности населения планеты. 

И вот девушка выходит замуж, рожает детей, затем они вырастают. Если среди детей есть девочки, то их мама начинает говорить им те же слова, которые слышала в свой адрес. И круг замыкается. 

А что делает бабушка? Она уже не играет в эти игры. Бабушка просто любит своих внуков, балует их печеньками, блинчиками и прочей едой. Как итог – внуки очень любят своих бабушек и показывают миру, какие они замечательные. 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: reddit.com/user/DrMacacoSmith 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Галина Борищик 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: reddit.com/user/satanaintwaitin 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Marie D’arras 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: reddit.com/user/juicy-knees 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Дарья Голикова 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: reddit.com/user/Nemicolopterus26 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: vk.com/tebya_zovyt / Анастасия Щукина 

Люди показали фотографии своих бабушек в молодости. И они выглядят словно аристократки
Фото: reddit.com/user/_cheeseprincess_ 

Кстати, ранее мы показывали бабушек, которые в молодости поражали своей красотой. И они действительно вызывают восхищение (здесь подробнее). 

Люди в материале: нет

 
 
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Часики тикают. Эти магические слова слышат практически все девушки старше 18 лет. Когда девушке исполняется 21 год, эти слова произносятся в её адрес вдвое чаще....
 
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